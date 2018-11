"Así no se puede más… ¡tuve que dejar el auto en la Rawson!" me dijo el Perro con una sonrisa, pero hablaba en serio. Cada vez es más difícil conseguir estacionamiento en el centro. Las posibilidades son inversamente proporcionales a las horas pico. "Ya conocés el viejo dicho local: los inmigrantes descienden de los barcos; y los campanenses… de los autos", le tiré para mostrarle que yo también tengo balas en el cargador de mi memoria. "Bueno, ahora que lo decís… por ahí no es tanta casualidad que seamos la Cuna del Primer Automóvil Argentino. No sé cómo andarán los números ahora, pero en su momento Campana llegó a ser la ciudad con más patentamientos por habitante de la Argentina … algo no menor. Sólo hablando de autos. Había un concesionario local que en la primavera Kirchnerista que llegó a vender 300 motos por mes…" tiró el Perro. Para sostener la conversación, le comenté, que hace poco uno de los Registro de la Propiedad Automotor de Campana tuvo un cambió de manos "de prepo" o están en eso. "Claro, son tres: El histórico, el que abrieron en los ´90 y el último que funciona frente a la Clínica Delta. Es un negocio seguro: No hay competencia, cada habitante tiene asignado un registro según su domicilio; y con muy bajo riesgo, todo efectivo o débito; ningún cheque volador. Aunque últimamente cayó la facturación ¿No leíste Ámbito de ayer? De noviembre a noviembre, los patentamientos de 0 kms cayeron casi a la mitad". Me puse a Googlear en el teléfono, y como ameritaba, el Perro me dejó hacer sin chistar; mientras él hojeaba el Clarín por arriba y de arriba, utilizando el que Koval pone a disposición de la clientela. Encontré la nota de Ámbito. El título decía que "es la peor caída de patentamientos interanual desde 2002". Se me pararon los pelos de la nunca. Debajo, aparecía el enlace de Autoblog, explicando que tenemos el récord de autos en circulación: más de 13 millones, con una antigüedad promedio del parque de 11 años. Le comento eso al Perro y me tira dos datos complementarios: las terminales hoy están abarrotadas de 0Km, así que a fin de año tienen que aparecer las ofertas sí o sí. La otra que el gobierno quiere cerrar unos 1500 Registros de la Propiedad Automotor merced a la digitalización de los trámites y la posibilidad de hacerlos online, como en Europa, y así de paso bajar el costo. "Imagináte: los gestores y los titulares de los registros deben estar que trinan. El tema tiene que ver con la desburocratización de los trámites, pero también es una decisión para cerrar unas cuantas canillas a gente que no es políticamente amiga. No te olvides que a partir de los ´90 la mayoría de los registros se asignaron no por concurso ni mérito, sino como pago o favor político. Cuando subió Carlitos había 300 en todo el país; cuando se fue, 900. Uno de ellos era de su peluquero personal" dijo el Perro. Tomó un sorbo de su cortado como si nada, mirando el horizonte. Sabía que otra vez me había dejado con la boca abierta y le brillaban los ojitos. Vicente Blasco / tiovicenteb@gmail.com

Charlas en el café:

Subí que te llevo...

Por Vicente Blasco

