Disputan la presidencia en la comisión de Obras

El peronismo reclama que sea José Insausti quien se haga cargo de la comisión de obras del HCD

Es por la vacante dejada por Luis Gómez, quien hoy ejerce como intendente interino. Cambiemos reclama sea ocupada por otro de sus concejales, pero el peronismo reclama que sea José Insausti, vice de la comisión. La comisión de Obras, Servicios Públicos y Transporte está envuelta en una polémica respecto a quién debe ocupar su presidencia. Para Cambiemos, la vacante dejada por Luis Gómez (hoy intendente interino) debe ser llenada por uno de sus concejales; por el contrario, el PJ-Unidad Ciudadana asegura que la titularidad de la comisión corresponde a José Insausti, su vicepresidente. No está en juego una mera formalidad, sino el voto decisivo para despachar -o trabar- proyectos claves como el de la costanera o el enrase de edificios, de cara a lo que será el próximo jueves la última sesión ordinaria del HCD que resta en este 2018. El lunes estaba previsto el funcionamiento de la comisión de Obras, pero el reclamo del bloque justicialista hizo enfurecer al presidente de la bancada Cambiemos, Carlos Cazador, discusión que finalmente terminó por levantar la reunión. Es que el experimentado edil sostiene que los cargos dentro de las comisiones pertenecen a los bloques políticos y no a los concejales, por lo que si Luis Gómez está de licencia debe ser sustituido por algunos de los tres ediles oficialistas que conforman Obras. "Hace 24 años que soy concejal y esto que hicieron ahora nunca lo vi. Hace unos meses, Gómez se fue de vacaciones y nadie le pidió el lugar. Lo mismo la concejal Casaretto en Presupuesto y Hacienda. Lo que hay que preguntarse es por qué antes no lo pidieron y hoy sí", expresó Cazador ante la consulta de La Auténtica Defensa. Obras tiene en análisis proyectos claves para la gestión del intendente Abella. Uno de ellos es la reforma de la costanera, que el Gobierno pretende iniciar antes de las elecciones del año que viene, donde buscará la continuidad al frente del Municipio. Otro trae aparejados cambios en el Código de Ordenamiento Urbano, permitiendo mayor altura para los edificios a construir en los corredores de las avenidas Sarmiento, Lavalle y Dellepiane. Y como las fuerzas entre el oficialismo y la oposición en esta comisión están igualadas, es su presidencia la que termina habilitando o bloqueando el despacho de normativas al recinto. "Es simplemente una jugada política", reflexionó Cazador, para quien existe "una cuestión política, histórica", que establece que "el bloque que tiene la presidencia, la conserva". Pero el justicialismo insiste y advirtió con dejar de dar quórum al resto de las comisiones. "De parte nuestra no hay anda para confundir. Simplemente, nosotros en la última comisión de Obras aplicamos el reglamento interno del HCD, que dice que ante la ausencia del presidente el que lo cubre es el vice. Para eso se nombran", explicó Luis Chesini (PJ-UC) en diálogo con Campana TV. "Estamos acostumbrados a como es Carlos Cazador. Lo conozco y sé que esas actitudes se dan cuando se ve encerrado y no tiene una salida lógica", manifestó en relación a la fuerte discusión que se dio el pasado lunes y que culminó con el abrupto levantamiento de la comisión. Como el lunes es feriado, Obras, Servicios Públicos y Transportes no se reunirá hasta el martes o miércoles de la semana que viene. Son contados los días que hay para llegar a un acuerdo que, se logre o no, deberá mirar más allá de este año que se va. Si Luis Gómez continúa reemplazado a Sergio Roses, flamante secretario de Descentralización, en la presidencia del HCD, no podrá volver a ocupar la cabecera de Obras. Posición que define el control de una de las comisiones más importantes del HCD.



Disputan la presidencia en la comisión de Obras

