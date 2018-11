Nuestro amigo y colaborador Eduardo Gambini nos ha enviado imágenes de su último relevamiento de pesca al pejerrey en La Soraida en el pesquero Luis Rovea. Nos comenta "la Soraida es una de las mejores lagunas de la temporada 2018, la visitamos para comprobar cómo sigue la pesca en este cierre de temporada". Realizando un último relevamiento como fin de temporada visitamos el pesquero Luis Rovea, intentando una pesca de unas 4 o 5 horas, ya que el calor se hace sentir bastante, y con días cuyas temperaturas ascienden a los 25 o 26 grados el mejor pique se da bien temprano. Utilizamos los equipos clásicos pejerreyeros, con cañas telescópicas de 4 a 4.20 mts, reeles frontales medianos con multifilamento de 018 mm y líneas de flote de 3 boyas sin boyón impulsor y en algunos casos le colocamos una pequeña yo-yo en la punta para que actúe a modo de tramposa. Fueron de la partida Antonio Angeleri, Andrés Muli, Benjamín y Juan Ignacio Pellegrini. Benja era una de sus primeras experiencias embarcado, así que lo disfruto muchísimo y pudo concretar buenas capturas. Como carnada mojarra viva y en algunos casos combinada con filet del propio pejerrey. La pesca la realizamos anclados las primeras horas, y cuando el calor comenzó a apretar nos largamos al garete. Los piques si bien no fueron los esperados debido al intenso calor y al poco viento que nos tocó ese día, igual colmaron nuestras expectativas; logrando unos muy buenos ejemplares de pejerrey. La profundidad de pique estuvo entre los 20 a 30 cm, probamos con una línea paternóster de dos metros, pero abajo sólo obteníamos capturas medianitas y chicas, los mejores tamaños estuvieron a flote. Una laguna totalmente recomendable, con un fin de temporada a full, esperando que la próxima sea igual o mejor. Agradecemos a a la gente del pesquero Luis Rovea y Bruno Pesca: Bruno Rovea Cel: 03462-15-571285 Facebook: Luis Rovea, Mariano Piperno Encargado y alquiler de traker con o sin guía Cel: 02477-15-551425 Laguna "La Soraida" Pesquero Luis Rovea Villa Cañás. S.F. En nuestro programa de tv Nº 749 de esta semana te mostramos todo lo comentado en esta nota, la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de You Tube. En nuestro programa radial entérate además del más completo informe del pique por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20:00 A 22:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, el Profesor Diego Araujo del partido de la costa de Pescando en AM, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend conducción y dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 Hs

Benjamín caña en mano en su primer incursión de pesca de embarcado y su excelente captura



Semanario del Pescador:

Laguna La Soraida, Pesquero Luis Rovea, Santa Fe

Por Luis María Bruno

