CCC: VOLEY JUVENIL El pasado fin de semana, las divisiones juveniles de vóley del Club Ciudad de Campana visitaron a Náutico Hacoaj por la 13ª fecha del campeonato del Nivel A de la Federación Metropolitana. Fue una jornada en la que se postergaron los encuentros de Sub 13 y Sub 15 (se reprogramaron para el 25 de noviembre) y que en el resto de las categorías se dieron victorias Tricolores: los Sub 17 ganaron 3-0; los Sub 19 lo hicieron 3-2; y los Sub 21 también vencieron 3-2. Este fin de semana largo que se viene se realizará la SúperFecha de la categoría Sub 13, por lo que la "tira Caballeros" recién volverá a jugar el 24 de noviembre, como visitante frente a Municipalidad de Lomas de Zamora. TIFAC: TIRO DINÁMICO Este domingo 18 de noviembre se disputará la séptima y última fecha del Torneo Social Anual 2018, de Arma Corta, Fuego Central, versión Tiro Dinámico, sobre blanco de silueta a 15 metros que organiza el Tiro Federal Argentino de Campana en sus instalaciones de Alferi 350, en el barrio La Argentina. La competencia, a cinco series de cinco disparos, se realizará de 9.30 a 12 horas. AJEDREZ ESCOLAR Este sábado 17, desde las 14 horas, la Escuela de Ajedrez "Salvador Calí" organiza un nuevo Torneo Escolar en el Club Náutico Zárate. Será un torneo abierto para todos los alumnos que concurren a escuelas primarias de nuestra zona (Campana, Zárate, Capilla del Señor y Escobar) que se disputará por sistema suizo a cinco rondas y sin tiempo límite para cada partida. Será dirigido por el maestro Fernando Romano y la inscripción es libre y gratuita.

Breves: Deportes locales

