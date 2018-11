Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 15/nov/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 15/nov/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Polideportivas





BASQUET: LOS 12 DEL OVEJA Sin la posibilidad de contar con los jugadores cuyos clubes participan de la Euroliga (como son los casos de Facundo Campazzo, Gabriel Deck, Luca Vildoza y Patricio Garino), el entrenador Sergio "Oveja" Hernández oficializó ayer la lista de los doce convocados para la próxima ventana de las Eliminatorias para el Mundial de China 2019. Y la mayor sorpresa es el regreso del escolta Paolo Quinteros, quien lleva más de siete años sin jugar con la Selección Argentina. La nómina para afrontar los encuentros como local frente a Estados Unidos y México (29 de noviembre y 2 de diciembre en La Rioja) está integrada por los bases Nicolás Laprovittola y Lucas Faggiano (primera convocatoria); los escoltas Lucio Redivo, Nicolás Brussino, Máximo Fjellerup y Paolo Quinteros; los aleros Marcos Mata y Franco Giorgetti y los internos Luis Scola, Marcos Delía, Javier Saiz y Roberto Acuña. Actualmente, Argentina lidera el Grupo E con registro de siete victorias y apenas una derrota, por lo que en estos dos juegos podría sellar su clasificación al Mundial de China con anticipación a la última ventana de Eliminatorias (programada para febrero), cuando enfrente como visitante a Estados Unidos y Puerto Rico. DJOKOVIC, A PASO FIRME El número 1 del mundo, Novak Djokovic, consiguió su segundo triunfo en fila en el Torneo de Maestros de Londres al derrotar por 6-4 y 6-1 al alemán Alexander Zverev. De esta manera, el serbio encabeza el "Grupo Lleyton Hewitt", que ayer también vio la victoria del croata Marin Cilic sobre el estadounidense John Isner por 6-7, 6-3 y 6-4 En tanto, por el "Grupo Guga Kuerten", el sudafricano Kevin Anderson consiguió su segunda victoria al aplastar 6-0 y 6-1 al japonés Kei Nishikori, quien había vencido a Roger Federer en el debut. Por su parte, el suizo se recuperó de esa derrota con una cómoda victoria 6-2 y 6-3 sobre el austríaco Dominic Thiem. Este grupo definirá hoy a sus dos semifinalistas tras los duelos Thiem vs Nishikori y Anderson vs Federer. EL TC EN SAN JUAN La 14ª fecha de la temporada del Turismo Carretera, cuarta de la Copa Oro, se disputará este fin de semana en la provincia de San Juan en el flamante autódromo "El Villicum", de 4.260 kilómetros de extensión, situado sobre la mítica Ruta 40 a 22 kilómetros de la capital provincial. Hoy jueves estarán llegando los equipos y se sortearán los neumáticos y amortiguadores. Mañana será tiempo de las primeras dos sesiones de entrenamientos y la primera tanda clasificatoria. También estará compitiendo "la telonera", el TC Pista, que en esta oportunidad no contará con la participación del intendente de nuestra ciudad, Sebastián Abella. 113º ABIERTO DE LA REPÚBLICA Con la presencia destacada de Ángel "Pato" Cabrera se presentó en el Hotel Hilton Pilar el 113° Abierto de la República Argentina que se disputará desde este jueves 15 al domingo 18 de noviembre en el Pilará Golf Club, cuyo diseño de Jack Nicklaus Signature recibirá por primera vez a este campeonato. El histórico y prestigioso certamen reunirá a los mejores jugadores de la región, será clave para la definición del PGA Tour Latinoamérica y otorgará al ganador una exención para participar en el British Open 2019 (uno de los cuatro majors anuales) que se realizará del 18 al 21 de julio en Irlanda.

Breves: Polideportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: