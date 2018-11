P U B L I C



Por la 12ª fecha jugarán desde las 17 horas en el estadio Carlos Vallejos con arbitraje de Gonzalo Pereira. Los recesos por "fecha FIFA" no afectan a la Primera D, que por lo tanto ya tiene todo definido en cuanto a la programación para el próximo fin de semana. Así, Puerto Nuevo confirmó que el domingo 18 desde las 17 horas estará recibiendo a Centro Español en un partido correspondiente a la 12ª fecha que contará con el arbitraje de Gonzalo Pereira, de acuerdo a lo informado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El Auriazul llegará a este compromiso después de haber cortado una racha de cuatro partidos y más de un mes sin triunfos luego de la victoria 1-0 conseguida el último lunes como visitante sobre Claypole con gol de Nicolás Colombano (su primer tanto en Primera División). Con esos tres puntos, además, el Portuario se recuperó en la tabla de posiciones y ahora comparte la quinta posición junto a Argentino de Merlo con 15 unidades, a cuatro del líder Juventud Unida, que en esta 12ª jornada tendrá fecha libre, por lo que el equipo de nuestra ciudad tendrá ante Centro Español la posibilidad de ubicarse temporalmente a solo un punto de la cima (al menos hasta que jueguen Real Pilar y Atlas, lunes y martes respectivamente). En cuanto a lo futbolístico, la dupla Carlos Pereyra y Hugo Medina no podrá contar con el mediocampista Kevin Redondo, quien ante Claypole vio la roja por segunda vez en la temporada. La primera había sido ante Liniers por juego brusco y debió purgar dos fechas de sanción. Así, de confirmarse que su expulsión fue por agresión, no recibiría menos de tres partidos de suspensión y se transformaría en una baja sensible para la dupla técnica, dado que el volante ha demostrado que su trabajo es muy importante para el rendimiento del equipo. Para su reemplazo aparecen diferentes opciones, porque podría ingresar Eliseo Aguirre y cumplir esa misma función o también podría suplantarlo algún jugador que trabaje sobre el sector derecho del mediocampo, pasando Nicolás Colombano al centro junto a Oscar Peñalba. Por su parte, Centro Español llegará a Campana en una racha de seis encuentros sin victorias (tres empates y tres derrotas) después de haber iniciado la temporada con dos triunfos y un empate en las primeras tres fechas. Por eso se encuentra en la antepenúltima ubicación de la tabla de posiciones con 10 unidades.

PUERTO NUEVO LE GANÓ A CLAYPOLE Y CORTÓ UNA RACHA DE CUATRO PARTIDOS SIN TRIUNFOS. AHORA BUSCARÁ VOLVER A GANAR COMO LOCAL. PROGRAMACIÓN FECHA 12 VIERNES - 17.00 horas: Lugano vs Muñiz / Catrian Peralta SÁBADO - 17.00 horas: Argentino de Rosario vs Dep. Paraguayo / Sebastián Habib - 17.00 horas: Def. de Cambaceres vs Central Ballester / Jonathan De Oto DOMINGO - 17.00 horas: Argentino de Merlo vs Claypole / Franco Acita - 17.00 horas: Puerto Nuevo vs Centro Español / Gonzalo Pereira LUNES - 17.00 horas: Liniers vs Real Pilar / Sebastián Martínez MARTES - 17.00 horas: Yupanqui vs Atlas / Lucas Brumer Libre: Juventud Unida.

