El síndrome de burnout, conocido también como "síndrome de desgaste profesional", fue descrito por Herbert Freudenberger en los años 70. "El síndrome de burnout aparece cuando fracasan los mecanismos compensatorios de adaptación ante situaciones laborales con un estrés sostenido. Si bien afecta a muchas áreas profesionales, no todos los trabajadores son capaces de detectar que algo les está pasando y buscar ayuda en función de ello. Es por esto que es necesario reconocer los síntomas y las consecuencias de esta afección, al igual que el tratamiento para su cura". Así comenzó a explicar la doctora Carolina Bergoglio (MP 23.951), responsable del programa de Tratamiento Integral del Estrés de Sanatorio Diquecito. 1. Cansancio o agotamiento emocional. Esto es lo que suele aparecer en un primer momento, y se caracteriza por una progresiva pérdida de las energías vitales y una desproporción creciente entre el trabajo realizado y el cansancio experimentado. Esto se puede detectar en personas permanentemente insatisfechas, quejosas e irritables. Refieren con frecuencia que comienzan a darse cuenta de que su trabajo se va convirtiendo lentamente en una carga con connotaciones negativas. 2. Despersonalización. Este es un modo de responder a los sentimientos de impotencia, indefensión y desesperanza personal. En lugar de expresar estos sentimientos y resolver los motivos que los originan, las personas que padecen el síndrome de burnout muestran una fachada de hiperactividad que no hace más que incrementar su sensación de agotamiento, alternando con episodios de depresión y hostilidad hacia el medio. 3- Abandono de la realización personal. Esto se manifiesta en el progresivo retiro de todas las actividades que no sean las laborales vinculadas con las actividades que generaron el estrés crónico. Comienza a generarse pérdida de ideales y, fundamentalmente, un creciente apartamiento de actividades familiares, sociales y recreativas, creando una especie de autorreclusión y aislamiento. Los demás comienzan a percibirlo/a como una especie de fanático depresivo y hostil. La importancia del diagnóstico a tiempo "El estrés laboral debe ser tratado a tiempo por profesionales expertos. De lo contrario, la persona puede recibir diagnósticos erróneos o desarrollar patologías más graves, tales como depresión, ansiedad u otros cuadros psiquiátricos complejos", explicó la especialista, para quien "el burnout también puede llegar a ´destapar´ patologías orgánicas ocultas". Por ejemplo, una persona puede ser muy sana y tener sus chequeos al día, pero si tiene antecedentes de alguna enfermedad o dolencia, ésta podría llegar a despertarse en esta etapa de estrés si el problema no recibe un pronto abordaje médico. Y dado que "las exigencias del mundo laboral de la actualidad son altas y los profesionales a veces se ven sobrepasados por sus obligaciones o presiones externas", Bergoglio concluyó: "Por eso es necesario que se tome conciencia de ello, que cada persona sea capaz de detectar si sufre de los síntomas antes mencionados y que acuda a un buen tratamiento para superar la dolencia y no dejar que ésta lo afecte en su ámbito personal". Fuente: Infobae Salud.



