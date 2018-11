Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad.

INFRACCION OFICIAL

"Segun ley de tránsito esto esta prohibido. Si a mi me para un operativo con 1 persona en la caja de la camioneta me hacen multa y tal vez me sacan el registro. ¿Quien controla?", escribe Ernesto al Whatsapp.

TAREA CUMPLIDA

"Gracias por difundir, ya fue retirado ese vehículo de la entrada del barrio Las Praderas!!!!", cuenta Rolando.