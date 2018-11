En un partido que empezó en la noche del martes y se completó en la mañana del miércoles por problemas eléctricos en el estadio Eva Perón de Junín, Sarmiento venció 2-0 a Arsenal en el cierre de la fecha 10 y recuperó el liderazgo del campeonato del Nacional B. El Verde llegó a los 24 puntos y relegó nuevamente al segundo lugar a Nueva Chicago (22), mientras que el equipo de Sarandí se mantuvo en la tercera posición con 18 unidades.

Este fin de semana largo, aprovechando el parate por la "fecha FIFA", habrá cinco partidos: el domingo, Villa Dálmine adelantará su compromiso de la fecha 12 frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn, mientras que el lunes, Nueva Chicago hará lo mismo frente a Agropecuario de Carlos Casares (ambos casos obedecen a restricciones que habrá el primer fin de semana de diciembre por la Cumbre del G20 en nuestro país). En tanto, también se jugarán: Ferro Carril Oeste vs Central Córdoba de Santiago del Estero, el sábado 17 (partido correspondiente a la 6ª fecha, suspendido en su momento por los Juegos Olímpicos de la Juventud), Chacarita vs Gimnasia de Jujuy el domingo 18 (encuentro de la 8ª fecha, suspendido por corte de luz a los 7 minutos) y Deportivo Morón vs Santamarina de Tandil el lunes 19 (cancelado por lluvias el pasado sábado).