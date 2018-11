JUEGA LA SELECCIÓN: esta noche, la Selección Argentina enfrentará a México en el primero de los dos amistosos que disputará en esta fecha.- GALLARDO; APELACIÓN RECHAZADA: River mantenía una mínima esperanza de contar con él en el partido revancha ante Boca.- GUILLERMO ANALIZA VARIANTES: el DT de Boca analiza variantes en la formación inicial del Xeneize para la revancha.- PRIMERA D: esta tarde se pondrá en marcha la 12ª fecha.- JUEGA LA SELECCIÓN Este noche, la Selección Argentina enfrentará a México en el primero de los dos amistosos que disputarán en el marco de esta "fecha FIFA" de noviembre. Para este partido, que se jugará desde las 21 horas en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el entrenador interino Lionel Scaloni dispondría la siguiente formación: Agustín Marchesín; Renzo Saravia, Juan Foyth (en lugar del lesionado Germán Pezzella), Ramiro Funes Mori, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Marcos Acuña; Paulo Dybala; Lautaro Martínez y Mauro Icardi. El segundo amistoso frente a México será el próximo martes en Mendoza, nuevamente a partir de las 21 horas. GALLARDO: APELACIÓN RECHAZADA River Plate mantenía una mínima esperanza de poder contar con Marcelo Gallardo en el banco de suplentes en el partido revancha ante Boca por la final de la Copa Libertadores. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones de la CONMEBOL rechazó el recurso de apelación presentado por el Millonario y así el Muñeco deberá cumplir tres fechas más de suspensión en torneos organizados por la Confederación Sudamericana. Gallardo no estuvo en La Bombonera en el 2-2 de la ida y si bien ahora podrá estar en el Monumental, no tendrá contacto con el plantel ni ingresar en el vestuario. Tal como sucediera en aquella final ante Tigres en 2015, verá el partido desde un palco y Matías Biscay estará al frente del equipo. GUILLERMO ANALIZA VARIANTES En un escenario de total hermetismo, el DT de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, analiza variantes en la formación inicial del Xeneize para la revancha que se jugará el sábado 24 en Núñez. El arquero Esteban Andrada, los volantes Edwin Cardona y Fernando Gago y los delanteros Mauro Zárate, Carlos Tevez y Darío Benedetto tendrían posibilidades de meterse en la alineación titular que, en el Monumental, no tendrá a Cristian Pavón (desgarrado). Incluso, algunos de estos jugadores serían de la partida en el encuentro que Boca disputará este sábado desde las 17.10 frente a Patronato de Paraná por la Superliga Argentina. PRIMERA D Esta tarde, con el duelo Lugano vs Muñiz (17 horas) se pondrá en marcha la 12ª fecha de la Primera D, que tendrá a Puerto Nuevo recibiendo a Centro Español el domingo 18 desde las 17 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco.



Breves: Fútbol

