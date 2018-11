Esta noche, desde las 21.30 horas, el Tricolor, líder de la Zona Norte "B", recibirá al equipo que le propinó la única derrota que sufrió en el torneo hasta el momento.

Por la séptima fecha de la Zona Norte "B" del Torneo Provincial de Clubes 2018/19, Ciudad de Campana recibirá esta noche a Juventud de Cañuelas en un partido que se jugará desde las 21.30 horas en el gimnasio de Chiclana 209.

Para el Tricolor será la oportunidad de tomarse revancha del único equipo que logró vencerlo hasta el momento en este certamen: es que por la segunda fecha cayó 73-71 en Cañuelas.

Curiosamente, en la actualidad, el CCC es el único líder de la Zona Norte "B" con registro de 5-1, siendo ésa su única derrota. En cambio, Juventud está último, con marca de 1-5, siendo ésa su única victoria.

Los dirigidos por Sebastián Silva llegan a este encuentro después de un atípico encuentro frente a Defensores Unidos que comenzó el domingo por la noche en el gimnasio de Náutico Zárate y que se completó el lunes por la noche en el Carlos Baigrós de Villa Fox. Durante ese juego, los Tricolores llegaron a tomar 20 puntos de ventaja en el segundo período, pero finalmente terminaron ganando por apenas cuatro unidades (78-74).

Por su parte, en su última presentación, Juventud cayó en Cañuelas por amplio margen ante Regatas de San Nicolás, que lo superó por 81 a 65.

Los otros dos encuentros de esta séptima fecha de la Zona Norte "B" también se jugarán esta noche: Ciudad de Saladillo recibirá a Regatas de San Nicolás en duelo de escoltas (ambos están 4-2), mientras que Platense de La Plata hará lo propio ante Defensores Unidos en un choque entre equipos que comparten la cuarta posición (ambos están 2-4).

Además, los partidos de esta jornada de las otras dos zonas también fueron programados en su totalidad para esta noche. Por la Zona Norte "A" jugarán: Los Indios de Junín vs Atenas de La Plata; Independiente de Zárate vs Deportivo San Vicente; y Somisa de San Nicolás vs Sportivo Pilar.

Mientras que por la Zona Sur se enfrentarán: Sporting de Mar del Plata vs Carlos Pellegrini de Punta Alta; Blanco y Negro de Coronel Suárez vs Sarmiento de Coronel Suárez; e Independiente de Tandil vs Teléfonos de Mar del Plata.