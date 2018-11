Se impuso 77-64 como visitante, alcanzó su octavo triunfo consecutivo y se aseguró terminar la fase regular en la primera posición de la Zona B. El CBC, en cambio, sigue sin poder ganar en este torneo. El andar perfecto de Ciudad de Campana en el Torneo Clausura 2018 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) no se detuvo en una nueva edición del clásico local: el Tricolor derrotó 77-64 como visitante al Campana Boat Club y cosechó su octava victoria en ocho presentaciones. De esta manera, no sólo es el líder de la Zona B, sino que ya se aseguró la primera posición de dicho grupo y, por ende, contar con ventaja para el cruce de Cuartos de Final que definirá un boleto al Final Four. En contrapartida, el juvenil equipo del CBC sumó su novena derrota en fila en este Clausura ABZC y sólo le resta un encuentro para completar su participación en el certamen (por la 10ª fecha recibirá a Central Buenos Aires de Zárate). Esta cuarta edición del año del clásico local se disputó el miércoles por la noche en la ribera de nuestra ciudad, donde se dio un primer tiempo muy parejo. En el primer cuarto igualaron en 16, con Agustín Hernández (9 puntos) como hombre más determinante del Tricolor, mientras que entre los dirigidos por Gustavo Godoy comenzó a asomar la figura de Gustavo Marafiotti (marcó 6 de sus 30 puntos en ese parcial). Luego, en el segundo período, dentro de un juego de bajo score, apareció Joaquín Aguilar (9 puntos) para que el CCC tome una diferencia de seis puntos y se fuera al descanso largo arriba por 34-28. El quiebre del encuentro llegaría en el tercer cuarto, porque los de la calle Chiclana, dirigidos por Martín Trovellesi, se destaparon en ofensiva: dos triples de Santiago Fernández (8 puntos en el período) iniciaron una corrida en la que también se destacaron Joaquín Cazurro (8) y Aguilar (7) para finalizar esos diez minutos con un parcial de 31-12 que liquidó el pleito, dejando el tablero 65-40 a favor de la visita de cara al último cuarto. En ese tramo final, el CBC mostró reacción ante la rotación del CCC y comandado por los 11 puntos de Marafiotti logró limar la diferencia hasta el 77-64 final. Para completar la fase regular, a Ciudad le resta disputar su encuentro postergado como local frente a Honor y Patria de Capilla del Señor (se jugaría el lunes) y, además, el partido correspondiente a la 10ª y última fecha frente a Náutico Zárate, también como local. SÍNTESIS DEL PARTIDO CAMPANA BOAT CLUB (64): Franco Ponce (4), Alejo Maggi (4), Mateo Somoza (12), Marcelo Sosa (5) y Gustavo Marafiotti (30) (FI) Thiago Pedezert (1), Sebastián Castillo (2), Lautaro Luna (0), Facundo López (6) e Ian Rojas (0). DT: Gustavo Godoy. CIUDAD DE CAMPANA (77): Joaquín Cazurro (14), Santiago Fernández (10), Joaquín Aguilar (19), Juan Sebastián Manrique (5) y Agustín Hernández (16) (FI) Julián Maldonado (2), Matías Pagura (), Tomás Irisarri (9), Lucio Cadelli () y Máximo Fritzler (2). DT: Martín Trovellesi. PARCIALES: 16-16 / 12-18 (28-34) / 12-31 (40-65) / 24-12 (64-77) JUECES: Luis Ranzini y Raúl Imosi. GIMNASIO: Campana Boat Club.

JOAQUÍN AGUILAR MARCÓ 19 PUNTOS Y FUE EL GOLEADOR DEL CCC EN ESTA NUEVA EDICIÓN DEL CLÁSICO CAMPANENSE.



Básquet:

Clausura ABZC; Ciudad le ganó el clásico al Boat Club y se aseguró el primer lugar

