Esta tarde, el Otto tendrá su partido homenaje en el estadio de Mitre y Puccini. Participarán ex compañeros, especialmente de los equipos que consiguieron los ascensos en 2012 y 2014. Comenzará a las 17 horas. Una tarde distinta, muy emotiva, quizás nostálgica, se vivirá hoy en Mitre y Puccini, el escenario en el que se realizará el partido homenaje a Horacio Manuel Falcón (38 años), el jugador que más veces vistió la camiseta de Villa Dálmine en la historia del club: fueron 432 encuentros en los que marcó 9 goles y, sobre todo, en los que dejó un legado imborrable por su garra y su entrega desde su primera vez, allá por septiembre de 2003. Así, el Otto se convirtió en ídolo indiscutido entre los simpatizantes Violetas y en uno de los dos futbolistas que participaron de los últimos dos ascensos del equipo de nuestra ciudad, en 2012 y 2014. El otro fue Renso Pérez, uno de sus grandes laderos en todos estos años en el club. "Llegué con mucha ilusión y de a poquito me fui ganando mi lugar. Y por suerte me pude ir ganando el cariño del hincha", contó Falcón, quien cuando se convirtió en jugador de Villa Dálmine todavía no había sido padre. Hoy, con su esposa María Laura disfruta de Nahuel (14) y Tobías (10), quienes juegan en las divisiones juveniles. Sin embargo, todos esos flashbacks que pasan en estos días por la cabeza del Otto no lo han puesto nostálgico: "Estoy contento, muy contento. Pasó rápido el tiempo, pero todo lo que hice lo hice con el corazón, he dejado todo por la camiseta. No sé si tuve una carrera exitosa, pero me voy contento, viendo al club en el Nacional B y eso me pone feliz también porque veo al simpatizante disfrutando de ello", explica Horacio. La carrera de Falcón comenzó en Puerto Nuevo, tuvo una oportunidad de llegar a la Primera División del fútbol de Bolivia y tras frustrarse esa chance desembarcó en Villa Dálmine, donde jugó el resto de su trayectoria a excepción de un año que estuvo en Acassuso. Desde aquel 2003 hasta la temporada 2011/12 vivió años de campañas difíciles con el Violeta que desarrolló a la par de diferentes trabajos que debió realizar para sostener la economía familiar: "Pasamos momentos difíciles en el club, pero siempre miramos para adelante", asiente el Otto, quien finalmente encontró recompensa, por duplicado: los inolvidables ascensos en 2012 y 2014, coronaron su carrera y le permitieron convertirse en un profesional que no dependió de otras actividades. Y después de esos 432 encuentros en Villa Dálmine, esta tarde se le vendrá un partido distinto, muy distinto a cualquier otro que disputó como futbolista: "Será un momento especial, un partido único, con compañeros que me encontré cuando llegué a Villa Dálmine y con jugadores con los que logramos los ascensos en 2012 y 2014", detalla. Para este encuentro, el Otto decidió formar dos conjuntos: uno basado en los compañeros con los que logró el ascenso a la Primera B Metropolitana en 2012; y otro con aquellos con los que compartió el ascenso al Nacional B en 2014. Ante la imposibilidad de estar de Walter Nicolás Otta (debe viajar con el plantel a Trelew, donde mañana jugará Villa Dálmine frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn), el equipo de 2012 será dirigido por Walter Cataldo. En tanto, como DT del equipo de 2014 sí estará Sergio "Huevo" Rondina. Igualmente, entre los jugadores invitados por Falcón, además de los compañeros de esas dos temporadas (entre los que ya confirmaron Raúl Pérez, Mariano Gorosito, Ezequiel Cérica y Juan Ferreira, entre otros) habrá otros de aquellos largos años en la Primera C como Daniel Ratica, Rodolfo "Cacho" Carmarán y Hugo Gianabella. Al mismo tiempo, también habrá otras leyendas Violetas como Francisco Ramón Portillo. Y habrá un espacio para amigos personales con los que Otto nunca pudo compartir un campo de juego como el de Villa Dálmine. Y se espera más: algunas sorpresas y también momentos de reconocimientos que harán bajar una vez más desde las tribunas ese "Olé, olé, olé, Otto, Otto" que finalmente, esta tarde, se hará eterno.

