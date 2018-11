Anoche superó con comodidad a Juventud de Cañuelas por 82-65 y consiguió su quinta victoria consecutiva para afirmarse como único líder de la Zona Norte "B". Ciudad de Campana luce cada día con más soltura su traje de candidato al ascenso en este Torneo Provincial de Clubes 2018/19: anoche superó 82-65 a Juventud Unida de Cañuelas y consiguió su quinto éxito consecutivo para afirmarse como único líder de la Zona Norte "B" con registro de seis victorias y apenas una derrota en siete presentaciones. El Tricolor enfrentó anoche al único equipo que lo había vencido hasta el momento y, a pesar de dominarlo siempre, volvió a sentir en diferentes pasajes la incomodidad a la que sometió un equipo que se hace fuerte desde la corpulencia de Oscar Guillamondegui y la longitud de Leandro Valicenti. Sin embargo, esta vez fue superior la tarea de los internos del CCC, sobre todo en el primer tiempo, cuando entre Rubén Runke y Martín Delgado llevaron el peso de la ofensiva del conjunto dirigido por Sebastián Silva, buscando desgastar a la pareja interna visitante. Igualmente, en el primer cuarto también fue importante el aporte de Francisco Santini (7), quien respondió ante la sequía de Maximiliano Gutiérrez, el perimetral más efectivo que viene mostrando Ciudad en este certamen. El quiebre del juego se dio en el segundo cuarto, cuando el CCC construyó un parcial de 15-1 para escaparse 40-21 en el tablero. En ese lapso Runke y Delgado fueron determinantes con 12 puntos combinados. De esa manera, el Tricolor se fue al descanso largo con 18 de ventaja (46-28) y en la segunda mitad se encargó de administrar esa diferencia, con respuestas concretas a cada uno de los intentos de reacción de Juventud, que salió al tercer cuarto con mucha actitud y un buen aporte de Mariano D´Ambrosio para acompañar a Valicenti. Pero no le alcanzó, porque a pesar que Runke ya no logró volver a convertir en la zona pintada, Ciudad siguió encontrando a Delgado (goleador con 22) y fueron apareciendo distintos aciertos individuales para mantener siempre en doble dígito el margen. Entonces, en el último cuarto, Silva logró ampliar nuevamente la rotación e involucrar también a los juveniles (ingresaron Agustín Hernández y Juan Sebastián, mientras que Joaquín Aguilar ya lo había hecho en el tercer período). Y con esa comodidad, el equipo de nuestra ciudad manejó le trámite hasta el 82-65 final. Anoche, por esta misma Zona Norte "B", Regatas de San Nicolás venció 91-88 como visitante a Ciudad de Saladillo, mientras que Platense de La Plata superó 84-72 como local a Defensores Unidos de Zárate. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Ciudad de Campana (6-1), 13 puntos; 2) Regatas de San Nicolás (5-2), 12 puntos; 3) Ciudad de Saladillo (4-3), 11 puntos; 4) Platense de La Plata (3-4), 10 puntos; 5) Defensores Unidos (2-5), 9 puntos; 6) Juventud de Cañuelas (1-6), 8 puntos. En la próxima fecha, el partido más destacado será la visita del CCC a Regatas en San Nicolás. Además jugarán: Defensores Unidos vs Ciudad de Saladillo y Juventud de Cañuelas vs Platense de La Plata. SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (82): Facundo Romani (8), Francisco Santini (13), Maximiliano Gutiérrez (6), Rubén Runke (13) y Martín Delgado (22) (FI) Juan Cruz Gallardo (12), Matías Nieto (2), Alejo Fioretto (0), Eliseo Iglesias (0), Joaquín Aguilar (4), Juan Sebastián Manrique (2) y Agustín Hernández (0). DT: Sebastián Silva. JUVENTUD DE CAÑUELAS (65): Matías Vicente (7), Manuel Rioyo (0), Esteban Bacigalupo (0), Oscar Guillamondegui (6) y Leandro Valicenti (26) (FI) Mariano D´Ambrosio (13), Sandro Medero (6), Bruno Bordón (4), Guido Paterno (3) y Franco Nicoletta (0). DT: Marcelo Petre. PARCIALES: 25-20 / 21-8 (46-28) / 18-20 (64-48) 18-17 (82-65). JUECES: Fabricio Vito y Franco Ronconi. GIMNASIO: Ciudad de Campana.

JOAQUÍN AGUILAR INGRESÓ EN EL TERCER CUARTO Y SUMÓ SUS PRIMEROS PUNTOS TRAS UN ROBO Y UNA CORRIDA EN SOLEDAD





MAXIMILIANO GUTIÉRREZ SUELTA EL LANZAMIENTO EN SUSPENSIÓN ANTE LA LONGITUD DE VALICENTI





MARTÍN DELGADO CONQUISTÓ 22 PUNTOS



Provincial de Básquet:

Ciudad extendió su andar ganador

