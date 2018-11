Hoy se presenta el libro del Primer Automóvil Argentino

El Profesor Juan Carlos Iglesias, nieto de quien construyera el "Mataperros" en 1907, presentará esta noche a partir de las 20 hs. en el Museo del Automóvil, el libro sobre la historia de Manuel Iglesias, el primer automóvil y el contexto histórico de aquella Campana de hace cien años A partir de las 20, el nieto del diseñador y fabricante de la reliquia local, Juan Carlos Iglesias, compartirá con la comunidad su más reciente producción en la que narra la historia de su abuelo. Cada ejemplar cuenta la unión entre Villa de Cruces y Campana, ambas ciudades unidas por Don Manuel Iglesias; como así también cada reconocimiento que se le hizo en la ciudad. Con el auspicio de la Subsecretaria de Políticas Integrales de Cultura y Educación del Municipio, a través de la Dirección de Cultura, los vecinos están invitados a conocer este nuevo material. La entrada es libre y gratuita. El autor destacó el importante rol que le dio la gestión del intendente Sebastián Abella a la creación de Don Manuel Iglesias en estos últimos tres años. Un desafío. Casi una obligación familiar. Juan Carlos Iglesias, nieto de Manuel Iglesias, es una de las personas que mayor información atesora de la historia familiar del constructor del Primer Automóvil Argentino. Pero no solo eso: es también quien posee una información emocional de aquellos días previos y posteriores al desafío de un gallego testarudo, que proveniente de Carbia a muy corta edad, hizo de Campana su terruño y de la mecánica su pasión; hasta llegar a desarrollar el famoso automóvil que por 1907 se abrió paso por las calles polvorientas, algo que marcaría a fuego a la ciudad para siempre. Juan Carlos no es un improvisado: Su padre, "Chale" Iglesias, fue quién en la década del 70 trajo nuevamente a la superficie un preciado objeto que se encontraba desarmado y archivado de alguna manera, en una quinta de la localidad de San Martín para revertir el olvido de años y años de aquella epopeya individual de Don Manuel, que en soledad y artesanal-mente había logrado construir un automóvil integramente nacional. Y así como su padre trajo del olvido esta joya que hoy es estandarte de la ciudad de Campana, él ha tomado el compromiso de plasmar aquella historia en un libro que, además de darnos un panorama amplio y un contexto histórico; tiene una pluma exquisita y meritoria que hace que su lectura no solo necesaria, sino totalmente agradable para todos los ciudadanos de Campana. "Se comprometió a colaborar con los integrantes de la nueva comisión directiva para fomentar el crecimiento del Museo del Primer Automóvil y a trabajar en el desarrollo de distintos proyectos que tengan al automóvil ícono de nuestra ciudad como protagonista", resaltó Iglesias. Quienes se acerquen a las instalaciones del museo podrán adquirir los ejemplares con la firma de su propio autor a un precio accesible.





Hoy se presenta el libro del Primer Automóvil Argentino

