Ante la reiterada concurrencia de beneficiarios de ANSeS a la oficina local, comentando que fueron llamados y citados en entidades bancarias fuera del horario habitual de atención, Raineri expresó que "nosotros no realizamos llamados telefónicos citando a los vecinos a un lugar que no sea nuestra oficina ubicada en avenida Mitre 1265 y en el horario de 08:30 a 14:30. La citación generalmente es vía carta con membrete oficial, donde se detallan los teléfonos de contacto." "Nos cuentan los vecinos que reciben un llamado de un número que no es de nuestra Ciudad, donde alguien se presenta como empleado de ANSeS. Generalmente en el horario de 15 a 16hs., donde le informa que ANSeS le pagará $ 57.600 por orden de la Corte Suprema; es ahí que los apuran para que vayan al banco en el momento bajo los dichos que si no van rápido pierden el dinero. Esto es todo falso. Anses no llama a tal efecto, no hay orden algún de la Corte Suprema. Quien recibe un llamado de estas características tiene que colgar automáticamente", alertó Raineri. "ANSeS NO solicita dinero a los beneficiarios ni cita a los mismos en lugares ajenos a sus oficinas. Si los llaman y se presentan como empleados de ANSeS, ante la duda le recomendamos que no den datos personales ni bancarios y que, antes de hacer cualquier acción, concurran a nuestra oficina sita en Mitre 1265", informó el Gerente local del Organismo.



Nuevos intentos de estafas a jubilados y pensionados mediante llamados telefónicos

