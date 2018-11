P U B L I C





Alejandra Dip





La Noche es abundancia, volver a soñar, identificar los miedo más profundos y correrlos. Purificar procesos. Kin 23- Noche 10 guiada por el Mono. El Tono 10, es la concreción. Hacer efectiva las ideas que traíamos en la mente. Es el Trabajo. La justicia. La Noche representa el inconsciente, es entrar en nuestro interior profundamente y reconocer que es lo que nos paraliza por miedo y no nos deja avanzar. También poder encontrarnos con nuestras inseguridades, nuestras indecisiones. Para que haya luz es necesario las sombras. Poder encontrarnos con nuestras partes oscuras nos pondrá en el camino de la elección para poder sacarlas, para poder echar luz y avanzar. Hoy es excelente día para recuperar la fe, la confianza en nosotros mismos, para transformarnos de adentro hacia afuera. Para avanzar en lo laboral Hoy podemos encontrar las salidas, dejar las angustias, las preocupaciones constantes. Empezar a comprender como funciona el mundo y a pesar de los desacuerdos que podamos tener con eso, atrevernos a soñar. Problemas hubo siempre, no son cosas de hoy. Ocuparse y no preocuparse ,darle la importancia justa a lo material. No poner toda la importancia en ello. Soltar el control, el discurso imperativo aprendiendo que no todo es como queremos, aprendiendo a ser más flexibles, más seguros, menos fóbicos, nos hará ser protagonistas de grandes cambios. Soñar sin obsesionarse, relajados, no paranoicos, para que el Mago nos de la llave de acceso al amor correspondido, a elevar la autoestima, a liberarnos del ego ,a hacer las cosas posibles. ¡Salir de las indecisiones es la consigna! Soñemos con un mundo mejor, con alegría y amor. Hoy pueden llegar noticias de ascensos, llegar algún dinero extra o dinero que esperábamos cobrar. Hoy pueden resolverse a favor temas legales. Hoy la abundancia se hace presente, la espiritual y también la material. ¡En buena hora! ¡Buen Sábado abundante para todos! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Luna 13:

Noche 10 - Energía del Sábado 17/11/2018 - Trecena del Mago

Por Alejandra Dip

