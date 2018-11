Depresión, ese oscuro túnel

Ana es cualquier vecina de al lado. Limpia su casa, cocina, trabaja, cría, paga cuentas, se ocupa de imprevistos cotidianos. Todos parecen actos mínimos pero para ella representan un esfuerzo titánico, que cumple cual robot. Para ella, que cada mañana al abrir los ojos se pregunta de dónde diablos va a obtener energía para levantarse y atravesar la jornada, con qué fuerzas se va a atar los cordones y se va a lavar la cara. Cada día es una fotocopia del anterior y del siguiente; para Ana y los más de 300 millones de personas en el mundo que sufren episodios depresivos. ¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE DEPRESIÓN? La depresión se caracteriza por un estado de ánimo de suprema angustia la mayor parte del tiempo, incapacidad para sentir placer; sensación de agotamiento, alteración profunda de la autoestima, pérdida o aumento del apetito, trastornos en el sueño; irritabilidad; dificultades de concentración y sensación de desesperanza; sólo para nombrar algunas peculiaridades de este túnel oscuro. Por otro lado, estos síntomas, suelen ir de la mano de alteraciones neurofisiológicas (malestares físicos de distintos tipos, aparición de enfermedades físicas). La tristeza responde a algún motivo identificable y se va pronto; en cambio la angustia, propia de la depresión, es una suerte de nube que todo lo tiñe con su oscuro tinte e inhibe, incluso, la posibilidad de amar y de sentir pasión. Como escribiera Alejandra Pizarnik: "Siempre es el mismo interrogante: ¿de qué soy culpable?, ¿por qué este eterno sufrir?, ¿qué hice para recibir tanto golpe duro y malo?". Vivimos en una cultura que fomenta la felicidad enlatada, urgente y efímera; con lo cual las personas que sufren esta patología en general suelen sentirse culpables y obligados a fabricar sonrisas en serie para escapar de la casi inevitable estigmatización o bien, en caso de no poder hacerlo, optan por el encierro y el aislamiento. Esconden el dolor. La gente cercana da consejos como "No llores. Pone voluntad. Esforzate más. Tenes todo para ser feliz y estas triste". Si el trastorno se prolonga, la red social del padeciente tiende a alejarse cansada de la inacción, sancionando a la persona en cuestión de manera tal que el circuito de dolor se retroalimenta. La depresión NO es una cuestión de voluntad, así como un diabético no se autocura por más fuerza que ponga. ¿QUÉ HACER? Ante la aparición de algunos de estos signos consultar urgente con profesionales de la Salud Mental para recibir el tratamiento y la orientación familiar pertinente. No esconda su dolor, compártalo con seres queridos y permita ser ayudado. Actualmente, uno de los Modelos Psicoterapéuticos que muestra mayor eficacia según la amplia evidencia que lo respalda es el Modelo de Activación conductual para la Depresión. El tratamiento de este trastorno es combinado, es decir que se usan recursos psicofarmacológicos (que deben ser evaluados y administrados por un especialista en psiquiatría) y psicoterapéuticos. Es importante comprender que existen tratamientos desarrollados específicamente para tratar este trastorno, que demuestran ser exitosos. Mariana Ceballos / Lic. en Psicología UBA / licmarianaceballos@yahoo.com.ar



Depresión, ese oscuro túnel

Por Mariana Ceballos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: