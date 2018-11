José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

Finalmente y tal como se preveía, el Senado transformó en ley el proyecto de presupuesto para el año 2019 elaborado por el poder ejecutivo de acuerdo a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional que ya tenía media sanción de diputados. Como dirían algunos, salió como por un tubo. Una vez más se pudo observar que los mal llamados debates en el Congreso de La Nación son en realidad declaraciones para el diario de sesiones que nadie lee o para la televisión que casi nadie ve dado que ninguno de los legisladores cambia sus votos que se conocen con anterioridad mediante el ya famoso "poroteo", esto es la consulta a los legisladores respecto de cuál será su voto. Todo debate presupone un intercambio de ideas y no una mera sucesión de monólogos. Una vez más se pudo comprobar que muchos senadores votaron de acuerdo al mandato del gobernador de su provincia y no de sus verdaderos mandantes que son las personas que lo votaron, o sea un verdadero fraude democrático. Todavía hay muchos que no terminan de dimensionar el pavoroso ajuste que significa el presupuesto aprobado. El propio ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne en los festejos por el 50º aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) festejó victorioso el ajuste plasmado en el presupuesto aprobado manifestando que "lo que se ha hecho en estos tres años no se ha hecho nunca en la historia argentina", agregando, por si había alguna duda, que "en la Argentina nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga el Gobierno". Cuando se refirió a los próximos comicios del año que viene dijo, "les digo a los inversores que se queden tranquilos. Cambiemos va a ganar las elecciones". Queda claro cuáles son las verdaderas intenciones del actual gobierno de Cambiemos, esto es del Pro más la Unión Cívica Radical, esto es gobernar para los inversores. Es por eso que quien debe estar muy intranquila es la gran mayoría que habita nuestro país porque todos saben que cuando le va bien a los inversores financieros les va muy mal al resto y sobre todo a quienes menos tienen. El macrismo en sus diferentes versiones, tanto explícitas como implícitas, estas últimas también conocidas como opo-oficialistas y que comprende a un sector del justicialismo autodenominado "peronismo racional o dialoguista", está convencido que los argentinos se acostumbrarán a vivir mal, como diría don Inodoro Pereyra "mal pero acostumbrau". La idea que sostiene el elenco gobernante es que si unos meses antes de las elecciones se afloja un poco con el ajuste permanente y tan profundo la gente tendrá la sensación que al fin se está comenzando un ciclo de bienestar y retornará la buscada esperanza que lleve a gran parte de la sociedad a votarlos nuevamente, tal como sucedió en al 2017. Para no caer en esa trampa basta recordar lo sucedido inmediatamente de la elección del año pasado. Envalentonado por su triunfo el gobierno continuó con su objetivo principal de concentrar la riqueza en pocas manos ensanchando la brecha entre ricos y pobres. Así llevó a cabo un verdadero saqueo a los jubilados al poder imponer la nefasta reforma previsional e intentó sin éxito una reforma laboral para someter aún más a la castigada clase trabajadora que pudo ser neutralizada por la pertinaz resistencia del pueblo en las calles. La pregunta es, ¿Estamos dispuestos a resignarnos a vivir mal? Esperemos que no.

Opinión:

Como por un tubo

Por José Abel Perdomo

