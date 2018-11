Alejo Sarna, jóven dirigente de Vamos Campana sostuvo que "Desde Vamos Campana, todos los días salimos a recorrer la ciudad para que en el diálogo con los vecinos y las vecinas escuchemos las distintas problemáticas que enfrentan a diario y a partir de esos testimonios, poder construir los proyectos y las propuestas para solucionar estas dificultades. En los últimos días, visitamos varios comercios pequeños en distintos barrios de la ciudad que nos han manifestado lo difícil que se hace afrontar los elevados costos de las habilitaciones, lo cual obliga a muchos a contemplar la posibilidad de cerrar sus negocios por no poder hacer frente a estos elevados gastos, teniendo que terminar con lo que para muchos es su único sustento de vida y también dejando en la calle a muchos empleados". En relación a esto, el jóven dirigente agregó que "La situación es crítica; las enormes exigencias económicas para las habilitaciones y los grandes aumentos en las tasas, sumados a los desmedidos aumentos de la luz y el gas por un lado, y por el otro la caída del consumo que generó una merma en las ventas que van desde el 50% hasta superar el 300% dependiendo el rubro, exponen el porque de esta delicada situación" señaló Sarna y añadió que "Hace tiempo venimos manifestando que la ordenanza fiscal impositiva es perjudicial para la economía local, dado que generó un aumento desmedido de las tasas que en un momento de retracción de la economía profundiza la crisis porque lo único que genera es que cientos de vecinos dejen de poder pagar los impuestos. Por eso que creemos que hay que reducir el valor de las habilitaciones para evitar que comercios de barrios cierren, generándoles facilidades en términos económicos para que puedan estar en regla". "Por ejemplo, visite una vecina que me contaba que era jubilada, y que por una cuestión de salud gastaba todos sus haberes en medicamentos. Razón por la cual tuvo que ponerse un pequeño almacén en su casa para subsistir. Pero me comentaba que que no podía habilitar su comercio porque no podía afrontar los elevadisimos gastos del trámite, pero que si el municipio la obligaba a cerrar ella no tenía de que vivir. Situaciones como estas son muchísimas y es por eso que nos movilizamos, agudizamos el ingenio y pensamos alternativas". Para finalizar, Alejo Sarna contó sobre su respuesta a esta situación: "Es por esto que proponemos la creación de una Comisión Municipal de Protección al Comercio Local que se la encargada de evaluar los efectos de todos estos componentes; aumentos desmedidos de las tasas y los servicios y caída abrupta de las ventas, en los pequeños y medianos comerciantes, y en aquellos que se encuentran en una situación financiera complicada, se dispongan exenciones impositivas y subsidios para que puedan garantizar el pago de los servicios. De esta manera vamos a evitar que cientos de familias pierdan el único sustento de vida y que muchos empleados pierdan sus trabajos". "Esto también va a servir para que la economía campanenses mantenga la dinámica en una coyuntura delicada".



Alejo Sarna:

"Hay que reducir el valor de las habilitaciones para evitar que comercios de barrios cierren"

