Mañana se realiza la Gran Peña de Campana en el Barrio Del Pino

Será a partir de las 12 del mediodía en la sociedad de fomento. "Un día a puro arte, música y danza", expresan desde la organización. Este domingo 18 de noviembre a partir de las 12 en la Sociedad de Fomento del barrio Del Pino (Necochea 1223) se realizará la Gran Peña en nuestra ciudad. El evento es organizado por Nahuel Moreyra y colaboran los vecinos Edgardo y Matías Sánchez Gajo. Fabián Serna es aspirante a Campeón Nacional de Malambo, representa a Buenos Aires en el Certamen Nacional en Laborde (Córdoba) a realizarse en enero próximo. Además conoce a los hermanos Gajo y fue el contacto para realizar este evento. Es por eso que aparte de Serna participan de este gran día: Esencia Santiagueña, la compañía Legión Malambo (quienes estuvieron de gira por Europa), Compañía Los Originarios, Ballet Alma Gaucha, Ballet El Cardon, Ballet Martin Fierro, Teluria, Ballet Carpediem, Los abuelos del Folklore, Betsabet Flores (campeona del mundo en Tango), Suyay de Lima, Grupo Genes, Maquinista Savio, Franco y Abril de Zárate, Eximios Alquimistas y muchos artistas. "Esta bueno para que se muestre el arte en un día completo y que los vecinos no tengan que viajar a Capital Federal. Habrá personas de todas las edades. Siempre digo que nunca es tarde ni temprano para aprender", detalla. "La Peña de Campana tiene como objetivo brindar un espacio donde tanto los artistas como el público, puedan disfrutar de una tarde entre amigos colegas, familias con el condimento principal de nuestras raíces Folklore y Tango", cierra Moreyra en diálogo telefónico con LAD. "Nuestra querida ciudad, Campana, siempre se ha destacado por la cantidad y el nivel de personas que a través de los años han defendido y defienden lo que son nuestras raíces culturales, muy especialmente aquellas que están íntimamente ligadas con nuestras danzas representativas como país como lo son el folklore y el tango. Pecaría de ingrato si por decir de ciertos nombres cometiera el error de olvidar a aquellos que han formado generaciones de jóvenes que han sabido levantar ésta bandera para que no se pierda tan importante herencia. Hoy me siento con la tremenda responsabilidad de plasmar con hechos lo que estoy expresando", agregó. Se agradece a todos los hacen posible este evento como la Comisión directiva de la Sociedad de fomento del barrio del Pino, a todos los artistas que se harán presentes, alumnos y amigos, a la secretaria de Cultura y Educación gestión Sebastian Abella. "En especial destaco a unos hermanos de la danza, que comparten esta pasión y se pusieron el evento al hombro Matias y Edgardo Sánchez Gajo (LA LEY PRIMERA) Como cita el Martín Fierro " Los hermanos sean unidos...", expresó Moreyra. El evento no se suspende por lluvia. Para asistir y obtener entradas comunicarse al Tel. 3489-564157 (Edgardo) / 3489-530802 (Matías) / 3489-544097 (Nahuel). Anticipadas tiene un valor de $100 y en puerta $150. "Habrá buffet y los precios son accesibles para ver un nivel de bailarines impresionante".

Compañia Legión Malambo.





Eximios Alquimistas





Betsabet Flores



Mañana se realiza la Gran Peña de Campana en el Barrio Del Pino

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: