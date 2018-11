Mañana enfrentará en esa ciudad a Guillermo Brown de Puerto Madryn en un partido adelantado de la 12ª fecha. Antes de trasladarse a Aeroparque, el plantel realizará un último entrenamiento en Mitre y Puccini. Con la idea de ponerle fin a una racha de ocho partidos sin victorias, el plantel de Villa Dálmine remontará vuelo esta tarde con destino a Trelew, ciudad donde mañana domingo enfrentará desde las 17 horas a Guillermo Brown de Puerto Madryn en un partido adelantado de la 12ª fecha del campeonato del Nacional B. De cara a este compromiso que se disputará en cancha de Racing de Trelew, el cuerpo técnico encabezado por Walter Nicolás Otta realizará hoy por la mañana un último entrenamiento previo en nuestra ciudad, luego que ayer desarrollará un ensayo táctico en el campo de juego del estadio de Mitre y Puccini. La delegación Violeta estará integrada por 19 jugadores: los arqueros Juan Ignacio Dobboletta y Juan Pablo Lungarzo; los defensores Nicolás Sansotre, Agustín Bellone, Fernando Alarcón, Cristian González, Marcos Martinich y Juan Ignacio Alvacete; los mediocampistas Matías Ballini, Federico Recalde, Renzo Spinaci, Lucas Cuevas, Federico Jourdan, Cristian Álvarez, Emanuel Molina y David Gallardo; y los delanteros Mariano Miño, Ijiel Protti y Marcelo Estigarribia. O sea: los mismos 18 convocados contra Ferro Carril Oeste más el volante Lucas Cuevas. De hecho, por el buen rendimiento que tuvo el equipo en Caballito (sobre todo en el primer tiempo) no se esperan modificaciones en la alineación titular, aunque todavía no hay confirmaciones al respecto. Villa Dálmine enfrentará mañana a Guillermo Brown aprovechando el parate por la "fecha FIFA", dado que para el primer fin de semana de diciembre (cuando debía jugarse este partido) no había vuelos disponibles por la realización de la Cumbre del G20 en nuestro país. Por esa misma Cumbre y ante la falta de operativo policiales en la Ciudad de Buenos Aires, Nueva Chicago también adelantará su encuentro de la 12ª fecha frente a Agropecuario de Carlos Casares: se medirán en lunes desde las 17 horas en Mataderos. En tanto, el parate también será aprovechado para disputar partidos postergados. Hoy sábado desde las 17 horas, Ferro Carril Oeste recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero en un cotejo pendiente de la sexta fecha (fue suspendido en su momento por los Juegos Olímpicos de la Juventud). En tanto, mañana domingo también jugarán Chacarita vs Gimnasia de Jujuy desde las 19.15 para completar los 83 minutos restantes del encuentro de la octava fecha que debió suspenderse por problemas eléctricos en el estadio del Funebrero. En tanto, el lunes desde las 17 horas, Deportivo Morón recibirá a Santamarina de Tandil para disputar el partido que se suspendió el pasado fin de semana por lluvias.

AYER, EL PLANTEL VIOLETA TRABAJO EN MITRE Y PUCCINI. HOY LO HARÁ NUEVAMENTE POR LA MAÑANA (FOTO: PRENSA VILLA DÁLMINE)



Primera B Nacional:

Villa Dálmine viaja esta tarde rumbo a Trelew

