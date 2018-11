Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 17/nov/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 17/nov/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

GANÓ LA SELECCIÓN: la Selección Argentina derrotó anoche por 2-0 a México en el primero de dos amistosos.- BRASIL VENCIÓ A URUGUAY: fue en un encuentro amistoso disputado en el Emirates Stadium de Londres.- LIGA DE NACIONES UEFA: Holanda derrotó 2-0 a Francia y decretó el descenso de Alemania al Nivel B.- JUEGA BOCA: desde las 17.10, Boca Juniors enfrentará a Patronato de Paraná en La Bombonera.- PRIMERA B METRO: inicio de la 16ª fecha.- PRIMERA C: se pone en marcha la fecha 16 con seis encuentros.- PRIMERA D: ayer se dio el arranque de la 12ª fecha.- BRASIL VENCIÓ A URUGUAY En un encuentro amistoso disputado en el Emirates Stadium de Londres, la Selección de Brasil le ganó ayer por 1-0 a Uruguay con un gol de Neymar, de penal, a los 76 minutos de juego. LIGA DE NACIONES UEFA Por el Grupo A1 de la Liga de Naciones de la UEFA 2018/19, Holanda derrotó 2-0 a Francia y de esa manera decretó el descenso de Alemania al Nivel B. En ese segundo nivel, Eslovaquia venció ayer 4-1 a Ucrania (ya ascendido a la A), mientras que Dinamarca superó 2-1 como visitante a Gales y consiguió su boleto a la A. En tanto, hoy jugarán: Italia vs Portugal (Grupo A3) y Turquía vs Suecia (B2). JUEGA BOCA Esta tarde, desde las 17.10, Boca Juniors enfrentará a Patronato de Paraná en La Bombonera en un partido adelantado de la fecha 13 que se jugará el próximo fin de semana. Andrada, Gago, Cardona y Zárate integrarían la formación titular de Guillermo Barros Schelotto, que aprovechará para darles minutos de cara a la revancha de la final de la Copa Libertadores frente a River que se disputará el sábado 24 en el Monumental. PRIMERA B METRO En el inicio de la 16ª fecha hoy jugarán: UAI Urquiza vs All Boys, Flandria vs Fénix, Deportivo Riestra vs Almirante Brown, Tristán Suárez vs Colegiales, Talleres (RE) vs Comunicaciones y Atlanta vs J.J. Urquiza. PRIMERA C Hoy se pondrá en marcha la fecha 16 con seis encuentros: Central Córdoba (R) vs Sportivo Barracas, Berazategui vs Luján, Excursionistas vs Dock Sud, Leandro N. Alem vs Argentino de Quilmes, Sportivo Italiano vs Deportivo Armenio y Midland vs San Martín (B). PRIMERA D Ayer, en el arranque de la 12ª fecha, Lugano igualó 2-2 como local frente a Muñiz. En tanto, hoy jugarán: Argentino de Rosario vs Deportivo Paraguayo y Defensores de Cambaceres vs Central Ballester. Por su parte, Puerto Nuevo se presentará mañana domingo como local frente a Centro Español. GANÓ LA SELECCIÓN La Selección Argentina derrotó anoche por 2-0 a México en el primero de los dos amistosos que disputarán en esta fecha FIFA. Fue en el estadio Mario Alberto Kempes (cuyo campo de juego estaba en malas condiciones) con goles de Ramiro Funes Mori de cabeza en el primer tiempo y de Isaac Brizuela en contra en el complemento, cuando el defensor mexicano intentó evitar que Mauro Icardi conectara un centro de Rodrigo De Paul. El próximo martes desde las 21 horas ambas selecciones volverán a enfrentarse, esta vez en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.



