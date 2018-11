Por la 20ª fecha, el escolta le ganó 3-0 a Desamparados y recortó a seis puntos la diferencia con el líder, que igualó 2-2 con Deportivo San Felipe. Esta tarde se disputa la 21ª fecha. Y el lunes, la 23ª.

La 20ª fecha del campeonato de Primera División del Torneo Oficial 2018 de la Liga Campanense de Fútbol se disputó "entre semana" y dejó como noticia más destacada la oportunidad que no desaprovechó La Josefa para descontarle puntos al líder Atlético Las Campanas.

Es que el puntero igualó 2-2 con Deportivo San Felipe y como La Josefa superó 3-0 a Desamparados FC, ahora la diferencia en lo más alto de la tabla es de seis puntos, pero con detalles. Atlético Las Campanas tiene 49 puntos (15 victorias y 4 empates), mientras que La Josefa suma 43 (13 triunfos, 4 empates y una derrota), aunque con un partido menos (el puntero todavía no quedó libre) y sabiendo que aún deben enfrentarse entre ambos en esta segunda rueda.

Los demás resultados de la 20ª fecha fueron: El Junior 3-2 Atlético Las Praderas; Real San Jacinto 3-1 Mega Juniors; Leones Azules 2-0 Otamendi FC; y Defensores de La Esperanza 3-0 Lechuga FC. En esta oportunidad quedó libre Juventud Unida.

Con estos marcadores, la tabla de posiciones del campeonato de Primera División quedó de la siguiente manera: 1) Atlético Las Campana, 49 puntos; 2) La Josefa, 43 puntos; 3) Defensores de La Esperanza, 38 puntos; 4) Real San Jacinto, 37 puntos; 5) Deportivo San Felipe, 31 puntos; 6) Mega Juniors, 28 puntos; 7) Leones Azules, 26 puntos; 8) Otamendi FC, 20 puntos; 9) Atlético Las Praderas, 20 puntos; 10) El Junior, 13 puntos; 11) Lechuga FC, 13 puntos; 12) Juventud Unida, 12 puntos; 13) Desamparados, 4 puntos.

HOY SE JUEGA. La 21ª fecha de este campeonato de Primera División se disputará hoy sábado y tendrá la siguiente programación: Leones Azules vs Deportivo San Felipe (14.00 en Las Campanas), Atlético Las Campanas vs Lechuga FC (16.00 en Las Campanas), Real San Jacinto vs Desamparados FC (16.00 en La Josefa), La Josefa vs Otamendi FC (18.00 en La Josefa), Mega Juniors vs El Junior (15.00 en Otamendi) y Atlético Las Praderas vs Juventud Unida (17.00 en Otamendi). Queda libre Defensores de La Esperanza.

LUNES, LA 23ª. En tanto, aprovechando el feriado, el lunes se disputará la 23ª fecha del fútbol mayor (Primera, Tercera y Cuarta División) con los siguientes enfrentamientos: Real San Jacinto vs Deportivo San Felipe, Lechuga FC vs La Josefa; Mega Juniors vs Atlético Las Praderas, Leones Azules vs Defensores de La Esperanza; Juventud Unida vs Desamparados FC; y El Junior vs Otamendi FC. Y quedará libre Atlético Las Campanas.