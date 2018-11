Por la séptima fecha de la Zona B de la Primera B del torneo de Fútbol Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), las chicas de Puerto Nuevo recibirán hoy desde las 17 horas a Argentino de Rosario.

Este encuentro debió haberse disputado el pasado domingo, pero fue suspendido debido a las intensas lluvias que afectaron nuestra región. Y como la fecha se canceló por completa, fue reprogramada para este fin de semana. Así, además de Puerto Nuevo vs Argentino de Rosario, también jugarán: Camioneros vs Defensa y Justicia; Real Pilar vs Deportivo Español; Ferro Carril Oeste vs Estudiantes de Caseros; y Atlas vs Banfield. Libre: Luján.

Las posiciones de esta Zona B son actualmente las siguientes: 1) Real Pilar y Luján, 15 puntos; 3) Puerto Nuevo, 10 puntos; 4) Deportivo Español, 9 puntos; 5) Argentino de Rosario y Defensa y Justicia, 8 puntos; 7) Camioneros y Ferro Carril Oeste, 6 puntos; 9) Banfield, 5 puntos; 10) Atlas, 3 puntos; 11) Estudiantes, 1 punto.