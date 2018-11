Hoy enfrentarán como locales a San Martín "C" y el lunes viajarán a Hurlingham para cerrar el torneo ante El Retiro. Ya fuera de la pelea por el ascenso a la Primera D, las celestes buscarán quedar ubicadas lo más alto posible en la tabla.

Se termina un gran año para el hockey femenino del Campana Boat Club. Es que en el primer semestre consiguió un ascenso de categoría tras una primera ronda impecable, en la que finalizó invicto. Luego, en la segunda mitad, el equipo celeste dio pelea todo lo que pudo por el objetivo de un segundo ascenso, enfrentó a equipos de una categoría superior y no sólo lo hizo de igual a igual sino que llevó adelante una muy buena campaña.

Para terminar esta Zona 2 de la Reubicación E/F sólo restan dos fechas. Por la décima, las chicas del CBC recibirán hoy a San Martín "C", equipo que actualmente ocupa la tercera posición de la tabla, apenas por delante del conjunto de nuestra ciudad. El partido se jugará en la cancha "Héctor Tallón" desde las 16 horas.

El resto de la fecha la completarán Universitario de La Plata "C" vs. El Retiro, Club Manuel Belgrano vs. Belgrano Day School, San Carlos "B" vs. San Isidro Club "D", Club de Regatas Avellaneda "B" vs. Camioneros, y Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires "E" vs. Los Pinos.

El lunes 19, finalmente, se jugará la 11ª fecha y concluirá el torneo y el año de competencias oficiales para el equipo dirigido por Adrián Zottola. A tal fin deberá viajar a Hurlingham para enfrentar a El Retiro, equipo que está anteúltimo en la tabla con apenas 6 unidades, producto de dos victorias en 9 jornadas. Los demás partidos de esa jornada serán San Martín "C" vs. GEBA "E"; Los Pinos vs. Club de Regatas Avellaneda "B", Camioneros vs. San Carlos "B, San Isidro Club "D" vs. Club Manuel Belgrano, y Belgrano Day School vs. Universitario de La Plata "C".