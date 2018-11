Breves: Deportes locales

P U B L I C



CCC: CLAUSURA ABZC Por la 10ª y última fecha de la Zona B del Torneo Clausura de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), Ciudad de Campana enfrenta esta tarde como visitante a Náutico Zárate en un encuentro que se disputará desde las 16.30 horas. El CCC, que está invicto en ocho partidos y ya se aseguró la primera posición del grupo, cerrará su participación en la fase regular el próximo lunes, cuando reciba la visita a Honor y Patria de Capilla del Señor por el partido que quedó pendiente de la novena fecha. CBC: FINAL FOUR U17 Este domingo 18 de noviembre, en el Campana Boat Club, se disputará el Final Four del Nivel B de la categoría U17 del torneo organizado por la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). A las 10 de la mañana se enfrentará el CBC vs Ingeniero Raver de Los Cardales, mientras que a las 11.30 lo hará Honor y Patria de Capilla del Señor vs Universidad de Luján. A las 14.15 se jugará por el tercer puesto y a partir de las 16.00 se disputará la final. AJEDREZ ESCOLAR Este sábado 17, desde las 14 horas, la Escuela de Ajedrez "Salvador Calí" organiza un nuevo Torneo Escolar en el Club Náutico Zárate. Será un torneo abierto para todos los alumnos que concurren a escuelas primarias de nuestra zona (Campana, Zárate, Capilla del Señor y Escobar) que se disputará por sistema suizo a cinco rondas y sin tiempo límite para cada partida. Será dirigido por el maestro Fernando Romano y la inscripción es libre y gratuita.

