Del 12 al 18 se celebra la Semana Mundial de Concientización sobre el Uso de Antibióticos, uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial. Los antibióticos son medicamentos para tratar las infecciones causadas por bacterias. Del 12 al 18 de noviembre se celebra la Semana Mundial de Concientización sobre el Uso de Antibióticos. Según el Ministerio de Salud de la Nación "cuando una persona toma un antibiótico sin indicación médica, puede provocar cambios en las bacterias que las vuelven resistentes a los medicamentos. Ello trae como consecuencia que los medicamentos utilizados para curar las infecciones, aún las más comunes, dejen de ser eficaces. Es un grave problema de salud pública en todo el mundo y no solo en Argentina". La Sociedad Argentina de Infectología (SADI) afirmó que "si esta tendencia no se revierte, para el año 2050 se estima que se producirán en el mundo 10,5 millones de muertes como consecuencia de la resistencia antibiótica, muy por encima del número de muertes por cáncer (8 millones) o por los accidentes de tránsito (1,2 millones)". "El mal uso y el abuso de antibióticos hacen que las bacterias cambien y "aprendan" a disminuir el efecto de esos medicamentos, y que éstos ya no sean eficaces para tratar infecciones", explican desde el Ministerio de Salud. Por eso, es importante que los antibióticos sean utilizados únicamente bajo prescripción médica. Uso responsable de antibióticos: - Utilizá antibióticos únicamente si te los receta un médico o un odontólogo. - Tomá el antibiótico siguiendo sus indicaciones en cuanto a: duración del tratamiento, dosis y horarios de toma. - No uses antibióticos que te hayan sobrado ni los compartas con otra persona.



