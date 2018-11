La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 18/nov/2018 Primera B Nacional:

Villa Dálmine juega esta tarde en Trelew









CENTRAL CÓRDOBA GANÓ EN CABALLITO Ayer, en un encuentro postergado de la sexta fecha de este campeonato de la Primera B Nacional, Central Córdoba de Santiago del Estero derrotó 3-1 como visitante a Ferro Carril Oeste, en un juego que había sido suspendido en su momento por la realización de los Juegos Olímpicos de la Juventud "Buenos Aires 2018". Hoy domingo, además de Guillermo Brown vs Villa Dálmine, también jugarán Chacarita vs Gimnasia de Jujuy desde las 19.15 para completar los 83 minutos restantes del encuentro de la octava fecha que debió suspenderse por problemas eléctricos en el estadio del Funebrero. En tanto, mañana lunes desde las 17 horas, Deportivo Morón recibirá a Santamarina de Tandil para disputar el partido que se suspendió el pasado fin de semana por lluvias. Mientras que en el mismo horario, Nueva Chicago, al igual que el Violeta, también adelantará su encuentro de la 12ª fecha frente a Agropecuario de Carlos Casares dada la imposibilidad de programarlo el primer fin de semana de diciembre por la realización de la Cumbre del G20. En la cancha de Racing de esa ciudad enfrentará a Guillermo Brown de Puerto Madryn desde las 17 horas, en un partido adelantado de la 12ª fecha. El Violeta busca cortar una racha de ocho encuentros sin victorias. Inmerso en una racha de ocho encuentros sin triunfos (cuatro empates y cuatro derrotas), Villa Dálmine ya se encuentra en Trelew, donde esta tarde enfrentará a Guillermo Brown de Puerto Madryn en un partido adelantado de la 12ª fecha de este campeonato de la Primera B Nacional que se jugará desde las 17 horas con arbitraje de Pedro Argañaraz. El Violeta, que busca cortar su seguidilla sin victorias, también necesita sumar por su complicada situación en la tabla de los Promedios. Y aunque llega de una derrota sufrida en Caballito, viene de un rendimiento positivo, especialmente en el primer tiempo, cuando dominó a Ferro Carril Oeste y generó numerosas situaciones de gol, obviamente, sin poder concretarlas. Ese será uno de los puntos que tratará de corregr hoy. El otro: no cometer nuevas desatenciones defensivas. En cuanto a la formación, dado que Martín Comachi sigue en proceso de rehabilitación del desgarro que sufrió ante Brown (A), el entrenador Walter Nicolás Otta repetiría la formación titular, con Renzo Spinaci junto a Matías Ballini y con Federico Jourdan en reemplazo de Comachi. Sin embargo, no habría que descartar ingresos de Federico Recalde y Cristian Álvarez. Entonces, la probable formación que presentaría "Nico" esta tarde en Trelew sería con Juan Ignacio Dobboletta; Nicolás Sansotre, Fernando Alarcón, Marcos Martinich, Juan Ignacio Alvacete; Matías Ballini, Spinaci o Recalde; Jourdan o Álvarez, Emanuel Molina, Mariano Miño; e Ijiel Protti. Por su parte, Guillermo Brown llega a este encuentro en una racha positiva, porque después de un arranque de temporada con cuatro derrotas en fila y ya con Luciano Theiler como DT (reemplazó a Hugo Barrientos), el equipo patagónico no volvió a perder: le ganó 2-0 a Atlético Rafaela y luego empató los cuatro encuentros siguientes, recibiendo apenas un gol en esta racha. Igualmente, con 7 puntos se encuentra en la anteúltima posición, apenas por delante de Los Andes, que todavía no ganó en la temporada y acumula 4 unidades. Para recibir al Violeta, Guillermo Brown presentaría la misma formación titular del empate sin goles contra Platense de la fecha pasada. Es decir: Sebastián Giovini; Juan Alsina, Christian Cepeda, Federico Rasmussen, Emanuel Moreno; Julián Bartolo, Lucas Bossio, Cristian García, Jorge Velázquez; Lautaro Parisi y Hernán Altolaguirre. El partido dará comienzo este domingo a las 17 horas en el estadio Cayetano Castro de Trelew, perteneciente al Racing Club de esa ciudad, donde Guillermo Brown hará las veces de local. La fecha original de este encuentro estaba prevista para el primer fin de semana de diciembre, pero en esa fecha el plantel Violeta no tenía vuelo para trasladarse debido a la realización de la cumbre del G-20, y por eso, ambas dirigencias decidieron adelantarlo aprovechando el parate de este fin de semana por la fecha FIFA. Y se jugará en Trelew porque Guillermo Brown decidió mudar su localía al estadio Cayetano Castro de Racing de esa ciudad (ya lo había hecho también ante Platense).



VILLA DÁLMINE BUSCA CORTAR UNA RACHA DE OCHO JUEGOS SIN VICTORIAS. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 7: Villa Dálmine y Guillermo Brown de Puerto Madryn jugaron 6 partidos, con una victoria Violeta, dos del conjunto patagónico y tres igualdades. Villa Dálmine marcó 5 goles, mientras que Guillermo Brown convirtió 8. EN CAMPANA. Se jugaron 2 partidos y ambos fueron empates (un gol por lado). COMO VISITANTE. Se disputaron cuatro encuentros, con dos triunfos para Guillermo Brown (7 goles), uno para Villa Dálmine (4) y un empate. APOSTILLAS: Cuatro partidos sin ganar suma Villa Dálmine sobre Guillermo Brown, con 2 empates y 2 derrotas (en carácter de visitante). La única victoria Violeta sobre el conjunto de Puerto Madryn se dio el sábado 25 de julio de 2015, por la 26ª fecha de la B Nacional; 1 a 0, con gol de Mariano Barale en contra. GOLEADORES DE VILLA DALMINE (5): Javier Rossi (1), Ángel Luna (1), Ezequiel Cérica (1), Pablo Burzio (1) y Mariano Barale (e/c). GOLEADORES DE GUILLERMO BROWN (8): Mauro Fernández (3), Flavio Ciampichetti (1), Marcos Rivadero (1), Román Strada (1), Tobías Figueroa (1) y Leandro Puig (1). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO ENCUENTRO El domingo 4 de marzo de 2018, por la 17ª fecha de la B Nacional 2017/18, igualaron 1-1 en Puerto Madryn. La síntesis de ese encuentro fue la siguiente: GUILLERMO BROWN (1): Sebastián Giovini; Adrián Martínez, Nicolás Ayr, Francisco Dutari, Lucas Pruzzo; Matías Rojo, Gabriel Solís, Iván Silva, Leandro Fernández; Mariano Guerreiro y Mateo Acosta. DT: Hugo Barrientos. SUPLENTES: Emanuel Bilbao, Federico Rasmussen, Nicolás Bruna, Fabrizio Palma, Leandro Puig, Nicolás Rizzo y Emanuel Moreno. VILLA DÁLMINE (1): Martín Perafán; Franco Flores, Marcelo Tinari, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Federico Jourdan, Ramiro López; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Sebastián Blázquez, Marcos Martinich, Federico Recalde, Marcos Rivadero, Franco Costantino, Francisco Nouet y Favio Durán. GOLES: PT 20m Pablo Burzio (VD). ST 28m Leandro Puig (GB). CAMBIOS: PT 30m Martinich x Tinari (VD). ST 10m Moreno x Fernández (GB) y Puig x Acosta (GB), 12m Recalde x Jourdan (VD), 30m Durán x Córdoba (VD) y 40m Rizzo x Guerreiro (GB). INCIDENCIA: PT 30m el partido se interrumpió por 16 minutos por la lesión de Tinari (VD). CANCHA: Guillermo Brown. ÁRBITRO: Diego Ceballos. #FútbolProfesional | ¡Hoy juega Villa Dálmine! Desde las 17 horas visitamos a Guillermo Brown de Puerto Madryn en el estadio de Racing de Trelew.#TodosJuntos. #VamosViola. pic.twitter.com/jySlTLNcIu — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 18 de noviembre de 2018

Primera B Nacional:

Villa Dálmine juega esta tarde en Trelew

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: