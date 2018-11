Jubilados podrán viajar gratis a Mar del Plata con el programa "Turismo grande"

Hay un total de 38 cupos disponibles. La inscripción se realizará el martes 20, desde las 7, en boulevard Dellepiane y San Martín. El beneficio alcanza a los jubilados municipales, judiciales, docentes y de la Policía. El Municipio anunció un nuevo viaje gratis, con destino a Mar del Plata, para los jubilados del IPS. Esta propuesta turística llega a la ciudad una vez más en el marco del programa provincial "Turismo grande" y cuenta con el acompañamiento de la Dirección de Atención Comunitaria para el Adulto Mayor –dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y Hábitat del Municipio-. Según informaron, hay un total de 38 cupos disponibles para jubilados municipales, judiciales, docentes y de la Policía. El beneficiario disfrutará del viaje con un acompañante (mayor de edad) a elección. El contingente partirá con rumbo a Mar del Plata, el lunes 26 de noviembre y regresará el jueves 29. Se alojará en el Hotel Flamingo –cercano a la Playa Bristol- con pensión completa. "Las excursiones no son parte del programa. Quienes deseen hacer alguna actividad recreativa en la ciudad deberán solventarlas ellos mismos", destacó la directora de Atención Comunitaria para el Adulto Mayor, María de los Ángeles Fernández. La funcionaria también recalcó que "si bien el destino es distinto, no podrán participar de este viaje quienes lo hicieron con anterioridad. Este requisito es excluyente ya que aún quedan muchos adultos mayores sin viajar". Respecto a la inscripción, anunció que será el próximo martes 20, desde las 7, en boulevard Dellepiane y San Martín. "Es importante destacar que la atención al público comienza a las 7 ya que antes la oficina estará cerrada", detalló. Al momento de la inscripción deberán presentarse personalmente tanto el beneficiario como el acompañante con fotocopia de DNI. Además, deberán llevar un registro con la medicación que toma para completar adecuadamente la ficha de salud. Al respecto de esta nueva edición de "Turismo grande", el director General de Desarrollo Humano, Mariano Fiore, comentó que "es una gran satisfacción para el Municipio ser parte de este tipo de iniciativas que les brinda espacios recreativos a los adultos mayores". En este sentido, el funcionario subrayó además que "desde el Municipio se busca acompañar al adulto mayor en esta importante etapa de su vida. Lo hacemos no solo adhiriendo a programas de esta magnitud sino también con actividades, talleres y una diversidad de propuestas pensadas para ellos".

Mariano Fiore y María de los Ángeles Fernández brindaron detalles del nuevo viaje. La inscripción arranca el martes 20 en Dellepiane y San Martín



Jubilados podrán viajar gratis a Mar del Plata con el programa "Turismo grande"

