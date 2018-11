La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 18/nov/2018 Rubén Romano:

"No se puede resolver los problemas de la gente si ni siquiera se los escucha"







Romano camina los barrios, dialoga con los vecinos, escucha sus reclamos y propone soluciones. "En el Día de la Militancia, elegimos hacer lo que más nos gusta: estar cerca de la gente" aseguró el concejal y referente de Unidad Ciudadana en Campana. El concejal y referente de Unidad Ciudadana Campana, el Dr. Rubén Romano, visitó los barrios Villanueva y Los Pioneros, donde invitado por vecinos, dialogó sobre la situación actual y distintos problemas que aquejan a los vecinos de ambos lugares. "Mi compromiso ha sido, desde el primer día, acompañar a los vecinos, escuchándolos primero, y acercándoles alguna propuesta para que encuentren una solución a lo que les pasa" cuenta el concejal peronista durante la visita a Villanueva, donde estuvo acompañado por compañeros de bloque, e integrantes de los equipos técnicos de Unidad Ciudadana. Allí recogió reclamos, principalmente, sobre problemas de mantenimiento e infraestructura. Pero también escuchó a distintos comerciantes barriales, preocupados por la situación económica. "Ha caído mucho el consumo, y los comercios más pequeños son los que más lo sufren. Porque la gente consume menos, y los márgenes de ganancia son menores también. Y la inflación les juega en contra a la hora de reponer mercadería, entonces muchos temen desabastecerse hasta que finalmente deban cerrar sus puertas". Este fin de semana, la actividad coincidió con la conmemoración del Día de la Militancia. "Elegimos hacer lo que más nos gusta: estar cerca de la gente. Pero más allá de la fecha, elegimos el contacto directo con el vecino como forma de escucharlos y contar nuestro proyecto. Y es algo que pensamos hacer extensivo en el tiempo" agregó Romano. El edil y su equipo visitaron también el B° Los Pioneros. Allí, los vecinos denunciaron sentirse "abandonados", ante numerosos problemas en el estado de las calles y el mantenimiento barrial. "La infraestructura de este barrio nada tiene que ver con el crecimiento que ha tenido en los últimos años. Aquí hay numerosos cortes de energía que las familias padecen con frecuencia. Los vecinos han realizado numerosos reclamos, pero pareciera que los castigan por haberlos hechos públicos, ignorándolos". "No se puede resolver los problemas de la gente si ni siquiera se los escucha" sostuvo el referente de UC en nuestra Ciudad, el Concejal Rubén Romano. "Nosotros estamos para visibilizarlos, acompañarlos en su reclamo, y desde nuestro bloque presentar la cantidad de proyectos que sean necesarios hasta que el Intendente se digne a darles una solución efectiva" cerró.

Romano y su equipo recorren los barrios de la Ciudad, dialogando con la gente





Vecinos de Villanueva comentaron los problemas barriales recurrentes



