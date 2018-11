Peronista e integrante del espacio ciudadano Vamos Campana, Carla Navazotti aporta su visión política de la ciudad. "Es un muy buen tipo y un buen médico. En cuanto a político, no sé si es lo que yo espero", dijo sobre el concejal Rubén Romano, potencial candidato a intendente por Unidad Ciudadana.

Licenciada en Recursos Humanos y con un posgrado en Ingeniería Gerencial, Carla Navazotti (35) trabaja en Recursos Humanos de la Municipalidad de Campana y dice haber llorado cuando Stella Giroldi perdió las elecciones a intendente en 2015. "Soy opositora, pero constructiva. Porque no sólo yo, sino la gente en general, se cansó de la oposición por la oposición misma. Soy peronista de Perón, desde la cuna: mi viejo,Carlitos, me cantaba la marcha peronista para hacerme dormir. Y si no, la marcha de Boca. Cuando terminé de estudiar, me volví a Campana en 2013 y acompañé la gestión de Stella hasta lo último. Y cuando perdimos en el 2015 lo sufrí a horrores. Me decían "Carla, pará de llorar…" La sufrí por saber la que se nos venía. Por lo que había estudiado, por lo que había leído, cualquiera con un poco de conocimiento de historia sabía lo que iba a venir y vino… Una acompañaba el proyecto de país que quería. Los que entendíamos eso, sabíamos lo que se iba a venir. Lo que no me esperaba, era que en tan poco tiempo iba juntar lo peor del neoliberalismo de todas las épocas. ¿Qué les falta? Privatizar un par de empresas, e ir a la carga con las AFJP otra vez".

-¿Cómo se suma a Vamos Campana?

-Yo nunca había hablado con Alejo Sarna. Me invita una conocida del trabajo, diciéndome que se estaba armando un frente con gente de Nuevo Encuentro, del Movimiento Nacional Alfonsinista… que estaba Pedro Orquiguil. Yo a Pedro lo conocía y sabía que era peronista. A Ariel Mosqueira también lo conocía… Me reuní con ellos y me gustó la calidad de gente. También me la encontré a Rosana Frattini, a quien también la conocía del barrio. Más confianza me inspiró aún toda la movida.

-Vamos Campana, ¿tendría como una impronta de recambio generacional y Orquiguil sería una especie de manager?

-Exacto. Un poco pasa por darle protagonismo a los Sub 45. Y esa mirada también me gustó. Además, en Vamos Campana me encontré con una forma diferente de hacer política. Nos sentamos todos alrededor de una mesa y debatimos política, cuando mi experiencia anterior pasaba por una bajada de línea y había que hacer lo que había que hacer.

-¿Cuál sería tu aporte en Vamos Campana?

-Me gusta mucho el tema de género y también la política social. Últimamente, me parece como que el feminismo está mal interpretado. Hay una movida en la cual pareciera que ser Feminista es ponerse un pañuelo de un color y ya está. Y la realidad es que el feminismo lo tenés que ejercer todos los días.

-¿Por ejemplo?

-La mujer tiene que tener voz y voto. Tiene que estar en la toma de decisiones y tiene que tener los cargos que tiene que tener. Hablo de política, claro. Ahora, el Feminismo es todo: no es solamente pelear por una sola causa o tema. Creo que hay que ayudarnos entre nosotras. ¿Qué más quiero yo que una mujer que pise fuerte acceda a puestos de jerarquía? Me guste o no me guste ella. Pero es mujer y de alguna manera me está representando.

-¿Y en cuanto a lo social?

-En este momento estamos generando un stock de la "Súper Sopa", con la que llegamos a varios comedores de La Josefa, San Felipe y Las Praderas.

-¿Y cómo consigue traerla a Campana?

-Vendiendo bonos contribución. La primera vez juntamos 13 mil pesos. Ahora estamos juntando de nuevo para volver a comprar. La lata estaba a 300 pesos y ahora se fue a 350. Y con 1 lata tenés 50 porciones. Tiene materia grasa, tiene las proteínas, las vitaminas… todo lo que el cuerpo necesita como ingesta. Tiene gusto a caldo. Por eso cuando la dejo en los comedores, recomiendo que le agreguen un poco de arroz o fideos, porque así llena más la panza.

-¿Qué opinión tiene del concejal Rubén Romano?

-Es un muy buen tipo y un buen médico. En cuanto a político, no sé si es lo que yo espero.

-Pero si se habla de unidad, habría que encolumnarse detrás de él…

-Eso es lo que quizás quieren desde la fracción de Furlán y de La Cámpora. Calculo que por una cuestión de caudal de votos: él sacó unos 10 mil votos y nosotros perdimos la interna aunque hicimos una muy buena elección obteniendo 6400 votos sin ningún tipo de estructura. Pero yo sigo apostando a la juventud. Para mí no se trata de una elección y listo. Para mí se trata de generar realmente el trasvasamiento generacional. Pero además, quiero políticos. Quiero gente que se siente a discutir política.

-¿Y Romano no es eso?

-No viene con esa impronta. No tiene esa formación. Quizás si tenga un perfil social, le guste ser solidario con la gente… eso no se puede negar.

-Y si no es Romano, ¿El candidato de la unidad debería ser Alejo Sarna?

-Sí, ¿por qué no? Hablando utópicamente, lo que yo quiero es que nos acompañen a los jóvenes. Y armar una lista de unidad con jóvenes, donde la gente de la generación de Romano acompañe y apoye, dando realmente un paso al costado. Pero más allá de cuál es mi ideal, creo que podemos generar la unidad. Pero la unidad se construye. Ahora, si en el camino, en lugar de construir se va destruyendo…

-A Vamos Campana se lo acusa de haber sido gestado desde el riñón de Cambiemos para romper y dividir al PJ y al arco encolumnado detrás de Unidad Ciudadana.

-Si nos acusan de cosas que no tienen nada que ver. Si recibimos agresiones, como he recibido yo, incluso anónimos a cualquier hora de la madrugada… si nos ningunean. Todo eso ¿qué hace? En lugar de ir generando peldaño por peldaño la construcción de la unidad, cada vez nos hundimos más. Estamos viendo la profecía autocumplida: te señalan, te señalan, y al final logran que el culpable seas vos.

-¿Y qué debería pasar para que eso no pase y haya unidad?

-Primero, que Unidad Ciudadana baje un poco la cuestión de las agresiones. Segundo, sentarnos a dialogar.

-¿Y desde cuándo no se sientan a dialogar?

-Desde las elecciones, a fines de 2017. Por eso no es fácil lograr la unidad de esta manera.

-¿Quién debería llamar a ese diálogo? ¿Trujillo como presidente del PJ Campana? ¿Furlán como máximo referente político de la región? ¿El mismo Romano?

-El que tiene que llamar al diálogo es Romano. Entiendo que él es el que pretende ser candidato a intendente.

-¿Qué puede señalar como positivo de la actual gestión?

-Estoy muy atenta al tema de la educación. Y me pareció muy bueno lo de bajar a Campana la sede del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires. Aparte, la sede está muy bien equipada y las aulas están muy buenas. Me acuerdo lo que me costó a mí en su momento viajar para hacer el CBC. Después, hay cosas que no se entienden. Como en Otamendi: hicieron un muy buen asfalto, pero más alto que la vereda. Entonces la señora de la casa sale y te dice "a mí se me entra el agua". Y claro, si se le hace como una cascada. ¿Por qué? Porque lo empezaron al revés. Empezá por el zanjeo o los pluviales, y después pavimentá. Con la Rocca es más o menos lo mismo: arrancaron la obra y a medida que avanzaban fueron modificando el tema de los pluviales porque si dejaban todo como el plano original, no había forma que no se inunde. Esperemos que le hayan encontrado la vuelta.

-¿Y alguna cosa con la que no esté de acuerdo?

Me preocupa el manejo del proyecto de la costanera. Todos queremos una costanera para Campana. Pero no me queda claro que es lo que vamos a perder en el camino, cuál es el negocio inmobiliario, si es que lo hay. Se dicen muchas cosas sobre el proyecto de la Costanera. Creo que los bloques opositores deberían entrarle de lleno al tema e indagar.

-¿Y por qué no lo hacen?

-Perón decía que en la política juegan las convicciones, pero también los intereses.