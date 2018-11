La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 18/nov/2018 La emoción marcó la 44º entrega de la Orden de la Campana







Se reconoció por acción comercial a Alberto "Colita" Rimoli, por acción profesional al Dr. Víctor Racedo y por acción artística-cultural Raúl Chuliver. También hubo un homenaje a los Veteranos de Malvinas de nuestra ciudad. En el marco de los 110 años de la Cámara de la Unión del Comercio Industria de Campana (CUCEI) se realizó la tradicional ceremonia de entrega de la Orden de la Campana. Desde 1975 que se creó hasta hoy se han entregado un total de 200 galardones. Y en su edición número 44, en este 2018 recibieron el premio por acción profesional Víctor Manuel Racedo, por acción comercial Alberto "Colita" Rimoli y por acción artística-cultural el vecino Raúl Chuliver. "Es algo que en su momento cuando se comenzó pensábamos que no íbamos a llegar a esta época. Vemos que cada día que pasa tiene mayor vigencia. Es una fiesta importante en nuestra ciudad porque se agasaja a personas, instituciones y entidades de nuestra ciudad", expresó Horacio Genta, presidente de la Cámara, en diálogo con La Auténtica Defensa. Por su parte, el Secretario General de CUCEI, Fabían Benavídez, remarcó que, en cada entrega, año a año, "se descubren héroes cotidianos, personas e instituciones que no se limitan a lo que hay que hacer, sino que, hacen de sí mismo de su profesión, oficio u actividad una herramienta para mejorar nuestra localidad, el país y así nuestro mundo". A cada galardonado se lo presentó con videos que incluían su trayectoria y palabras de amigos y familiares. En el turno de Alberto "Colita" Rimoli hablaron unas palabras los hermanos Pedro y Ruli Gatti y Rodolfo Reboni. Destacaron su paso por el bar "Los Muchachos" que duró tres años de la década del 60. Luego la apertura en el 63 de la Florería Rimoli. Una vez consolidado este comercio, Rimoli se asoció con Tomás Gazo y abrió el Bar Mar del Plata junto al Cine Campana. También tuvo su paso y trabajo por el kiosco de la Escuela Normal. Luego abrió la Confitería 443 en Ameghino y Varela, donde hoy es el Hotel Residencial rebautizado más tarde con el nombre Waldorf que sigue funcionando hasta hoy y del cual es el propietario. "Fue innato en él y siempre entendió que lo más importante es la satisfacción del cliente, el cliente para él era supremo. La pasión que le puso a cualquiera de las actividades que emprendió le hace merecedor de este premio", expresaron sus amigos. Visiblemente emocionado al subir al escenario, Rimoli manifestó: "No tengo muchas palabras para decir con todo lo que hablaron. Muchas gracias a todos lo que me otorgaron este premio". Posteriormente fue el turno de Raúl Chuliver, en cuyo video hablaron Aníbal Fernández, Francisco Rastelli, Nancy Abalos, Mirta Losada, José de Guardia de Ponte (Presidente de la Academia de Folkclore de Salta) y su hija Anabella. Se destacó su voluntad, dedicación, perseverancia y pasión. "Dedica su vida a difundir su amor por la tierra y con la misma pasión cosecha amistad con quienes tienen la oportunidad de conocerlo", marcaba el relato en off. Todos sus amigos destacaron su admiración por Eduardo Falú y lo definieron como un hombre del arte, investigador, interprete, compositor, escritor y divulgador curioso del folkclore: "Nadie ama lo que no conoce, por eso lee, investiga, recorre y pregunta, escribe documentos, difunde poesías y multiplica el saber", agregaba el video. A su turno, Chuliver señaló: "Los aplausos del público son lo mejor, me dejaron sin palabras, se lo dedico a mi esposa, a mi hija y a mis padres que estarán viéndome de una estrella. Estas son emociones tremendas que a uno le llegan. Mi acción cultural hacia Campana fue traer artistas como Aníbal Arías, Cacho Guirau, Chango Nieto, Nancy Abalos. Este galardón es otro más que estará en la galería de premios tanto de Folkclore como de Ajedrez. Agradezco y comparto con ustedes que son los que aplauden a los artistas". Por último se distinguió al Doctor Víctor Racedo y se pudo observar un video en el que hablaron Liliana (mujer), Romina y Débora (hijas), Gustavo Calderon y Bernardo Rosales. Además hubo testimonios de pacientes y palabras de su equipo de médicos y colegas. "Es conciliador, generoso, buen anfitrión, tiene una relación con sus pacientes de amigo, compañero, y que siente el dolor de la otra persona. Ha hecho todo lo posible y un poco más para destacarse", expresaron. Más allá de ser médico es empresario de la salud y fue quien creó Delta Salud. Luego, tras años de crecimiento, se fusionó con Clinic y nació CIMA, empresa que se extendió por la zona y su cobertura llega a San Nicolás. Racedo hace dos años también mostró a la comunidad su faceta literaria con el libro "Como San Cayetano". Ya arriba del escenario frente al público expresó: "La presencia de los excombatientes me pegó un golpe, ya que mi hermano más chico es soldado clase 62 en Malvinas y hoy no pudo estar por un problema personal. Me recibí hace 30 años y en diciembre cumplo 58, la alegría, satisfacción y del orgullo en el momento de recibirme me pasa hoy pero ahora se suman personas, pacientes, empleados, compañeros de trabajo, colegas y mi nieta".

