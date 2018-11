"¡Apareció el ARA San Juan!" le dije al Perro, mientras me sentaba en "nuestra" mesa, mostrándole la tapa de La Auténtica Defensa, que en un recuadro negro destacaba la noticia como de "último momento".

"¿Lo decís con cierta efusividad? La verdad es que no te entiendo…", me tiró el Perro inmutable.

Arrancar así la mañana no me hacía ninguna gracia. En una palabra me sentí expuesto. ¡Claro que la noticia no era para estar alegre!, pero a mí me había salido así. Después de un año de tanta búsqueda, encontrar el submarino, me parecía un logro.

Me acomodé en la silla y no pedí nada. Soledad, bandeja en mano, tampoco me preguntó nada; pero al ratito me trajo el cortado. Y si estaba dudando entre quedarme o irme, el café fue la excusa que decidió la jugada de la mañana.

"Mirá Perro: No me gusta que me verduguees. ¿Será qué cómo se te cayó la teoría conspirativa, que el submarino estaba cerca de Malvinas, estas un poco molesto?" le dije, como para devolverle el sopapo que me había pegado de entrada.

"Vicente… que poco me conoces. Primero que el hallazgo del submarino no anula la cadena de encubrimiento de las tareas que cumplía el ARA San Juan por esas latitudes. ¿Vos leíste el documento que aportó la Jueza de Caleta Olivia, Marta Yañez, a la causa del ARA? Bueno, ahí queda expresamente especificado que el submarino realizaba tareas de inteligencia ilegales sobre el sistema de defensa británico en Islas Malvinas, violando los tratados internacionales firmados por nuestro país. Esas no son especulaciones mías…"

Yo no puedo creer que el Perro tenga tanta memoria, tanto poder de relacionar todo con todo. De a poco me fui relajando. Más por el interés de seguir escuchándolo que de haberme repuesto de su recibimiento. Además, como lo conozco, sé que cuando se cruza de piernas (como lo había hecho ahora) era porque tenía ganas de sacarse cosas de adentro que lo atragantan.

"Bueno, dale… ¿Qué me querés contar?", dije con el pocillo en la mano, disfrutando el aroma del Café Cabrales al borde de mi naríz.

"Te recomiendo un libro: Comando Poeta, de un chileno que se llama Peter Bush. Ojo que no tiene nada que ver con los Bush presidentes norteamericanos… va, eso creo. En este libro, que encontré una noche no muy lejana en una librería copada de Capital, cuenta la historia de un comando argentino que, en los tiempos actuales realiza operaciones de espionaje en las Georgias, en Malvinas y además, operaciones de guerrilla contra las fuerzas inglesas apostadas en las Islas. Ese libro, que a primera vista quiere mostrar al personaje principal como alguien rudo, al que no le tiembla el pulso el matar soldados ingleses; por el otro lado mantiene un costado humanista, escribiendo poesías con una pluma exquisita. ¿Sabés cómo cuenta el libro que llegan a las islas Georgias y después desde allí a Las Malvinas este grupo Comando, casualmente conformado por 6 buzos tácticos; armados, con mucha preparación y con poder de fuego como para dañar seriamente el poderío militar inglés (el que enumera con lujo de detalles en sus páginas)?"

Me costó seguirlo al Perro… Me estaba hablando de un libro de un chileno que se llama Bush, que cuenta de un grupo comando que vuelve a las Islas Malvinas a realizar operaciones militares encubiertas… ¿Qué libro es ese? Pensé. "No, que se yo. Me parece una locura de un desubicado que escribe pavadas…"

El Perro sonrió. Creo que me estaba esperando, pero antes de arrancar con lo que realmente quería decir; aclaró: "Este muchacho Peter Bush no escribe pavadas. De hecho lo hace muy bien. Es autor de otro libro también relacionado con temas militares, donde detalla un conflicto entre argentinos y chilenos… pero no me quiero ir del tema. Lo que si te quiero decir, es que ese grupo comando, en el libro se mueve a bordo del ARA San Juan".

Otra vez había doblegado mi capacidad de asombro, pero me resistí: "¿Y cuando fue escrito ese libro?"pregunté. Porque cualquier vivo escribe de un tema qué está vigente en los medios y al que la gente le presta atención y trata de subirse al tema para hacerse popular.

"Este libro se publicó el 26 de enero de 2017, al menos así dice en sus últimas páginas. Así que no me vas a correr con chiquitas Vicente, ese libro se escribió al menos un año antes y yo no me como que se trata de periodismo de anticipación; este material en realidad funciona igual que una "hipótesis de conflicto", como se dice en la jerga militar. En ese libro el grupo comando argentino viajaba en el compartimiento de torpedos. ¿Te dice algo? Si no te dice nada, yo te cuento que entre los 44 marinos reales del submarino hundido había 6 que no eran submaniristas, eran comandos de inteligencia militar. ¿Y Sabés donde dormían?"…

"En los compartimientos de torpedos…" completé. Obviamente el Perro tiene data. "Se debe leer hasta la letra chica de los sobrecitos de azúcar que están acá arriba sobre la mesa", dije para mí.

"¿Sabes lo que pasa, Vicente? -continuó- los políticos son unos cínicos. Además algo que no puedo llegar a entender es cuál es la política de Estado de este país. Porque mientras un gobierno (el anterior) reflotó el desarrollo del Almirante Carlos Castro Madero para reconvertir al ARA San Juan a un submarino de propulsión nuclear; estos van para el otro lado y frenaron todo. Y vos sabés que a mí el desarrollo militar no me interesa ni un poco; pero esto de ir para un lado unos años y después de un volantazo arrancar para el lado contrario, es muy esquizofrénico…"

"Pero… lo del ARA San Juan; el hundimiento, la explosión... Fue un terrible accidente…" dije, porque me pareció que la cabeza conspirativa del Perro estaba yendo demasiado lejos.

"Te voy a contestar como lo hacen los adolescentes: ¡Ponele…!"

Mientras hablábamos el cielo se puso cada vez más gris y desde hacía unos minutos llovia suavemente. En la tele apareció el ministro Aguad dando explicaciones de la aparición del submarino y la verdad que a mí me interesaban muy poco. Terminé el café, les auguré a todos un buen fin de semana y me fui; cabizbajo, como si me hubieran cagado a palos en una pelea callejera.

Vicente Blasco / tiovicenteb@gmail.com