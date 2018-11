La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 18/nov/2018 Expotécnica:

Escuela de Educación Secundaria Tecnica Nº 1 "Luciano Reyes"

Por Sonia Amalia Oborski







El viernes 16 de noviembre asistí a la Expotécnica de artes y oficios realizada nuevamente por alumnos de la escuela durante todo el año demostrando sus habilidades, trabajos, ideas y proyectos. Me reencontré con su director Ingeniero Alberto Abella en un estrecho y profundo abrazo. En ese momento recordé al Ingeniero Roberto Rocca cuando el director de ese entonces Sr. Correa le entregó un pergamino por la donación de la escuela en la calle Intendente Moro Nº 112. Las visitas del Ingeniero Paolo Rocca con su secretaria Sra. Giuliana Rho al director Sr Gustavo Alvarez ya fallecido. En el recorrido de la Expotecnica me asombraron los trabajos realizados por alumnos como así las visitas de familias, escuelas, autoridades. FELICITACIONES!.... Ex bibliotecaria del establecimiento, Sonia Amalia Oborski

NOTICIA RELACIONADA: La Expotécnica volvió a ser un éxito de convocatoria

