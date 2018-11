La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 18/nov/2018 Seleccionarán encargado de operación para Apart Hotel







La Oficina Municipal de Empleo seleccionará un encargado de operaciones para un importante Apart Hotel de la zona. La búsqueda está dirigida a personas de ambos sexos de entre 30 y 50 años y con nivel educativo terciario. Además, deberá poseer conocimientos específicos en idioma inglés, relaciones públicas, marketing, administración, sistemas operativos hoteleros, Recursos Humanos. Y tener preferentemente experiencia laboral en hotelería, organización de eventos o actividades tales como alta gerencia, rubro inmobiliario, entre otros. Las personas interesadas que cumplan con los requisitos mencionados, deberán presentarse con CV en mano el miércoles 21 de 9 a 12, en 25 de mayo 957.

