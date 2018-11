La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 18/nov/2018 Otras visiones

Hace unos días tuve la oportunidad de tomar contacto con algunos criterios de planificación en España y Portugal. El instrumento comunal más importante para la gestión urbana es lo que llaman el Plan Regulador urbano. Un instrumento formado por un conjunto de normas que no solo pautan la tipología edilicia o la sectorización urbana, similar a nuestro Código de Planeamiento sino también cuestiones vinculadas con la preservación de sitios históricos, áreas de preservación por valor arqueológico, sectores a promover, pero también y es lo que más me llamó la atención, cuestiones vinculadas a premios por preservación energética, parámetros de confort ambiental urbano, gestión del agua y cuestiones de higiene y habitabilidad desde el enfoque exclusivamente ambiental. El Plan Regulador aparece como el elemento para orientar, fomentar y ciertamente regular, y se inscribe generalmente en planes territoriales más amplios según pude ver vinculados al desarrollo regional, algo que al parecer es un dato fuerte en estos países ya que la distancia entre pequeños centros poblados es bastante corta. Un apartado particular que me pareció interesante tiene que ver con lo que allí llaman Acceso a los bienes Nacionales de uso público que en realidad no es más que un esquema de restricciones y posibilidades en el acceso a los espacios públicos y sitios de valor histórico, monumental o arqueológico. Pero lo más interesante de la cuestión es que estos planes de desarrollo y gestión territorial son quinquenales y cada cinco años se revisan los contenidos para su actualización si es necesaria, y para ese trabajo se convocan asesores locales y regionales de modo de observar los resultados de la gestión y reformular los contenidos según la evolución de los parámetros considerados previamente. Otra cuestión que me resulto interesante tiene que ver con lo metodológico. Las Asambleas Públicas para la aprobación de los contenidos de esas periódicas revisiones del Plan Regulador. Existe una clara conciencia que la gestión urbana y la ciudad es patrimonio de todos los habitantes urbanos, y a partir de allí toda gestión es coparticipada. Una vez que el Alcalde ha tomado conocimiento de los resultados de los debates por la revisión de los contenidos del nuevo plan quinquenal urbano, se convoca la Asamblea pública para informar y analizar posibles revisiones. Este proceso iterativo, me pareció muy valioso desde el punto de vista democrático, obviamente, pero también muy significativo en cuanto a la calidad de los resultados posibles ya que las decisiones finalmente son producto de un consenso entre decisores, ejecutores y ciudadanos. Otro tema que me impactó fuertemente es la cuestión de las periferias y los límites urbanos lo cual me pareció un capítulo no menor en la consideración de las acciones territoriales ya que para las ciudades históricas, con una fuerte impronta de la ciudad medieval, como por ejemplo la ciudad de Lugo, el respeto del casco histórico y la integración con la periferia revisten una importancia capital. Por último, creo que los criterios de claridad de gestión y transparencia en la acción aparecen como elementos rectores de la política urbana. En suma, lo que me queda como reflexión es que en el mundo civilizado moderno la cuestión urbana se maneja con muchísimo respeto, en virtud de la profunda convicción que el fenómeno del desarrollo de las ciudades ha impactado fuertemente en los países y de no tomarse con esta seriedad puede producir efectos caóticos y desintegración social. El plan se lee en la comunidad como un pacto social frente al territorio. Mucho nos falta madurar. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

