La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 18/nov/2018 La Voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Cuesta Esperar"

Por Mirta Dappiano









¡Muchas personas somos por naturaleza ansiosos y lo queremos todo ya!!! A mí me sucede también, ¡me cuesta mucho esperar!!! ¿no sé Uds.? Queremos las respuestas aquí y ahora, no importa si somos niños o adultos, la ansiedad está presente siempre en nuestras vidas. Los adolescentes quieren tener pareja, y la quieren ya. Es por eso que a veces se equivocan por apresurarse y elegir sin pensar. Los que buscan trabajo lo quieren ya. Salen con el diario bajo el brazo y esperan que alguna puerta se abra y empezar a trabajar ya. Pero las puertas no siempre se abren y vuelven a sus hogares desesperados. Los enfermos quieren sanar ya. No quieren seguir sufriendo. Quieren poder disfrutar de la vida y terminar ya con todo dolor. No importa cuál sea el problema siempre pasa lo mismo, queremos la respuesta y la solución ya mismo. El profeta Miqueas también tenía problemas, los suyos propios y los del pueblo, había cosas que no podía solucionar, que escapaban a su control y no podía salir de su angustiante situación. De pronto se dio cuenta que tenía un enorme recurso a su disposición y comenzó a clamar a Dios. Y dijo "yo voy a esperar en Dios" (Miqueas 7:7). Dejó los problemas en las manos de Dios y esperó confiadamente en su intervención. Tal vez estés pasando por momentos difíciles, y estés ansioso, tu situación parece insostenible, y quisieras respuestas pronto. Quiero decirte que no todo está perdido, hay esperanza, y esta se encuentra en Dios. Ésta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que, si pedimos conforme a su voluntad, él nos oye. (1ra Juan 5:14) Búscalo, Él te está buscando a ti, si lo invitas, El entrará en tu vida, y luego déjalo actuar a Dios, si sigues su consejo, Él sabe todo lo que hace y así podrás esperar confiadamente, porque El escuchará tu oración. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. (Ap. 3:20) Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Mirta Dappiano Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 -luisgurodas@yahoo.com.ar



