La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 18/nov/2018 La Voz del Águila:

El amor más grande de todos los amores (Primera parte)

Charlas brindadas por Giorgio Bongiovanni











Pordenone - 21 de abril de 2018 Pregunta: Algunos acontecimientos importantes, que están relacionados entre ellos, han ocurrido en este momento. Tengo la impresión de que el Cielo ha dado señales considerando que alguien trabaja en el Jardín del Bien y de la Justicia. Si una persona realiza acciones el Cielo responde: (aunque no se tenga que pretender nada); si en cambio no se hace nada, Dios es indiferente... Giorgio: Yo definiría a este período como: el tiempo del cambio. El próximo año cumpliré treinta años de Obra espiritual. He llegado casi a la conclusión de mi tiempo a disposición. Es más, para ser preciso, técnicamente hablando, ya ha terminado pero Jesús Cristo ha decretado una prórroga por un tiempo. Mi tarea actual es la de cumplir con mis funciones: soy el regente de una Obra que ya no es mía, un consejero para guiar a estos jóvenes que además puede ejercer su autoridad espiritual. No habrá un cambio radical, de hoy para mañana, sino que toda la Obra espiritual, a 360°, convergerá hacia los chicos. En el mundo hay muchos mensajeros y grupos espirituales que trabajan para Cristo, no existimos únicamente nosotros. Pero en nuestro movimiento ha iniciado un cambio positivo, una evolución. Nuestra tarea es la de guiar, de educar a estos jóvenes que se acercan a nuestra Obra y encaminarlos en su misión: en el desarrollo de su Espíritu. Cuando Cristo regrese el Reino de Dios será de ellos. Si nosotros lo merecemos reencarnaremos, o evolucionaremos pero, a nivel físico, psíquico y espiritual ellos son los candidatos para heredar el Reino de Dios: me refiero a los próximos niños que están por nacer, a los que están creciendo, hasta quienes tienen treinta años. Esta generación está siendo "infiltrada" positivamente por nuestro movimiento porque Dios premia, le da su apoyo a quienes se despiertan. Es decir que nuestra misión es la de apoyarlos, guiarlos en su misión. En la Obra tenemos todo. Pier Giorgio es quien divulga a nivel espiritual, lo sigue mucha gente joven que ha decidido servir en este camino con el espíritu, muchos otros quieren luchar por la Justicia y ser activistas sociales, algunos se dedican a hacer voluntariado para ayudar a los que sufren. ¡Después de treinta años de Obra, finalmente, puedo decir que los jóvenes han entrado en nuestro movimiento! ¡Ha ocurrido recientemente, pero este es el tiempo correcto! Esta Semana Santa el Cielo nos dio muchas señales. Acompañé a Sonia Tabita y a algunos jóvenes hasta Sudamérica, donde cumplieron su misión. Fui un acompañante, un padre espiritual, un hermano mayor, podéis llamarme como queráis, pero son ellos quienes inspiran los argumentos que tenemos que afrontar en las conferencias, en las reuniones: es decir, ellos son la causa y nosotros el efecto. La inspiradora de este movimiento es Sonia Tabita, a quien habéis visto nacer y crecer entre Italia y Sudamérica. Por inspiración del Cielo decidió llevar a cabo este proyecto y guiar a todos los demás jóvenes que quieren servir en esta Causa, amándose, ayudándose, afrontando y superando juntos sus problemas. Nosotros tenemos que entender la señal del último avistamiento que tuvo Antonio Urzi: los Hermanos del Cielo, con su presencia, quieren indicarnos que tenemos que apoyar, guiar, ayudar a los chicos y viceversa. Ya que los adultos todavía tenemos cosas para decir tiene que haber un "do ut des" recíproco. Llegarán otras señales. Por ejemplo, en las conferencias de Pier Giorgio participa mucha gente joven que luego forma grupos de investigación, de estudio. Hace poco que regresamos de Sudamérica, donde nos encontramos con nuestros hermanos que viven la Obra con gran sacrificio, pero también con mucho éxito ya que la población los sigue, los invitan para hacerles entrevistas radiofónicas y televisivas. Quiero daros un consejo a todos vosotros, incluso a mi mismo, en este período es necesario que superemos todos los obstáculos, por más legítimos que sean. Todos somos diferentes, eso es un hecho: tenemos ideas interiores comunes, creemos en Cristo y yo estoy muy contento por la labor de todos los hermanos de las Arcas pero ahora, más que nunca, tenemos que superar todas las barreras para convertirnos en guías de nosotros mismos y de estos chicos. Todos juntos tenemos que instruirlos, iniciarlos, ya que ellos tomarán en sus manos toda nuestra Obra, cuando se hayan desarrollado interiormente tendremos que seguirlos y obedecer a lo que ellos nos enseñen. Continúa el próximo domingo Ingresá a: Facebook: LaVoz del Águila Youtube: La Voz del Águila Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

