La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 18/nov/2018 Semblanzas entre hermanos:

Un Maestro; recuerdos de Raúl Scabini

125 Aniversario de la creación de la Parroquia Santa Florentina











"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

Recuerdos de Raúl Scabini Había pasado la Navidad de 1995. Desde que tenía nueve años asistía a las misas de las 10 hs. y muchas veces me quedaba a las de las 12 hs., en Catedral. Siempre me llamó la atención la solemnidad con que se celebraba el Santo Sacrificio de la Misa. Y sobre todo un sacerdote grandote de sotana que me saludaba cordialmente cada domingo y cuya confesión era lo más lindo que existía para un nene de mi edad. Sus palabras y sus gestos denotaban que era un hombre de Dios. En una de esas confesiones entablamos esta conversación: Raúl, ¿cuándo vas a venir a "ayudar" en Misa? ¿Ayudar? Paso la bolsita todos los domingos Padre. No. Me refiero a ser "acólito". Ese momento, que recuerdo como si fuera hoy, fue uno de los más felices. El sábado siguiente estaba a las 17:30 hs. en la casa parroquial… para aprender a ser un ACÓLITO. Cabe destacar que meses antes, en una charla al salir de misa el gran Jorge Modarelli, que me conocía de chico, ya me lo había sugerido; quien mejor que él que había sido un monaguillo de ley. Mi primera misa fue la vespertina cantada en latín. Algo ya había escuchado porque cuando podía también iba los sábados (de allí que el PADRE ya me tenía fichado). Ese día comenzó un aprendizaje ininterrumpido a su lado, y al lado de decenas de jóvenes que Monseñor Horacio Raljevic preparó para el servicio al Altar. Millones de cosas puedo traer en estas líneas, pero lo más importante es el amor a Dios a través de la celebración de la misa que "Monse" demostraba TODOS LOS DÍAS. Siempre nos alentó a darle lo "mejor" a Dios. Y cada celebración litúrgica sea de feria, fiesta o solemnidad así lo dejaba en claro. Sea como celebrante o como digno Maestro de Ceremonias su impronta era inalterable, "las cosas hay que hacerlas como corresponde, porque no lo hacemos por nosotros, sino por Dios, Nuestro Señor," frase que la debo haber escuchado cientos de veces salida de su boca. Su conocimiento de la liturgia era tal que nunca podías terminar de entender todo… para eso estaba él también. Todos los aspectos de la misma los trabajo con cada uno de los que colaborábamos: su naturaleza e importancia, el misterio eucarístico, los sacramentos y los sacramentales, el Oficio Divino, el año litúrgico, la música sagrada, y el arte y los objetos sagrados. Tal era su preocupación por ella que, estando ya enfermo, en el año 2004, todas las celebraciones de dicho año, incluyendo la visita del Nuncio Apostólico por la canonización de San Aníbal Di Francia, pasaron por su preparación. Quienes trabajamos a su lado sabemos que su tarea de párroco y rector se desplegó en cada grupo, movimiento o actividad que se desarrollara en la parroquia. En todo estaba él, y sabía muy bien cómo comandar de manera paterna y firme ese barco que Dios le había puesto como encargo. Como dije en líneas anteriores son muchas las cosas que podría continuar escribiendo sobre el querido Monse, pero creo que con lo dicho basta para recalcar la gran obra que como párroco y rector llevó adelante, y espero y ruego todos los días, a Santa Florentina, quien con tanto amor y dignidad celebró, que interceda por él y por todos nosotros. Muchas gracias Raúl ORACIÓN A SANTA FLORENTINA POR LOS HERMANOS Dios Padre Celestial, que quisiste que tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo viviera en la familia de María y José, te pedimos por intercesión de nuestra patrona Santa Florentina, que cuides, bendigas y santifiques a nuestros hermanos. Ella que tuvo la gracia de tener a tres hermanos santos, interceda para que nuestros hermanos te conozcan, amen y sigan. Que Ella nos obtenga la gracia de ser buenos hermanos, mostrando en nuestro diario vivir una vida de acuerdo con el Evangelio, capaces de brindar buenos consejos y ejemplos. Que sepamos perdonar, como hemos sido perdonados, tratarnos con misericordia y generosidad, que nunca antepongamos los bienes materiales, por encima de los espirituales. Y que todos nuestros hermanos, sean de la sangre o del espíritu, podamos glorificar tu nombre, reconociéndonos como hijos de un mismo Padre que nos llama a ser una sola familia. Te lo pedimos por Cristo, tu Hijo, que con el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Santos Fulgencio, Leandro, Isidoro y Florentina, Rueguen por nosotros. Amén ENVIAR LAS COLABORACIONES A: Pastoral de la comunicación Catedral Santa Florentina. 125jubileosantaflorentina@gmail.com / semanariocatedral@gmail.com



