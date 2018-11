Aunque el lunes no hubo actividad por las intensas lluvias, sí se jugó los días siguientes. Así, cada categoría se va aproximando al cierre de la fase inicial.

El Torneo Escolar de Baby Fútbol del Club Plaza Italia completó otra semana de actividad y a pesar de tener que suspender la jornada del lunes pasado por las intensas lluvias, sí pudo disputar los encuentros programados durante las cuatros jornadas siguientes. De esa manera, cada categoría sigue avanzando camino a completar su fase inicial (habrá un premio para el ganador de cada categoría) para, posteriormente, empezar las fases finales (se disputarán Copa de Oro y Copa de Plata en todas las categorías a excepción del torneo femenino que comenzó más tarde).

Los resultados de esta nueva semana de competencia fueron:

-Cebollitas: Escuela 5 (1-0) Escuela 22.

-Mosquitos: Aníbal Di Francia (3-0) Escuela 1; Escuela 22 (6-4) Escuela 17; Santo Tomás "C" (6-3) Dante Alighieri; Escuela 5 (6-4) Santo Tomás "B"; Escuela 22 (5-6) Santo Tomás "B"; Escuela 22 (2-5) Santo Tomás "C"; Dante Alighieri (7-3) Santo Tomás "A"; Escuela 17 (5-2) Escuela 1; Aníbal Di Francia (5-6) Santo Tomás "B".

-Baby: Escuela 13 "B" (1-10) Escuela 2; Aníbal Di Francia (4-1) San Roque "A"; Escuela 1 (3-9) Escuela 13 "A"; Santo Tomás "B" (1-2) Dante Alighieri; San Roque "B" (3-3) Escuela 17; Siglo XXI "B" (1-4) Escuela 27 "B"

-Femenino: Siglo XXI "A" (0-1) Siglo XXI "B"; Aníbal Di Francia "B" (0-1) San Roque "B".

POSICIONES. Con estos resultados, las tablas en cada una de las categorías quedaron de la siguiente manera:

-Cebollitas: 1) Escuela 17, 32 puntos; 2) Santo Tomás "A", 29 puntos; 3) Dante Alighieri, 27 puntos; 4) Escuela 1, 21 puntos; 5) Escuela 5, 19 puntos; 6) Escuela 22, 18 puntos; 7) Escuela 7, 7 puntos; 8) Escuela Normal, 0 puntos.

-Mosquitos: 1) Dante Alighieri, 42 puntos; 2) Escuela 5, 35 puntos; 3) Santo Tomás "C", 34 puntos; 4) Aníbal Di Francia, 18 puntos; 5) Santo Tomás "B", 17 puntos; 6) Escuela 22, 14 puntos; 7) Escuela 17, 13 puntos; 8) Santo Tomás "A", 10 puntos; 9) Escuela 1, 4 puntos.

-Baby Grupo 1: 1) Escuela 27 "A", 31 puntos; 2) Escuela 13 "A", 28 puntos; 3) Aníbal Di Francia, 27 puntos; 4) Santo Tomás "A", 26 puntos; 5) Siglo XXI "A", 16 puntos; 6) Escuela 14, 15 puntos; 7) San Roque "A", 6 puntos; 8) Escuela 1, 5 puntos.

-Baby Grupo 2: 1) San Roque "B", 37 puntos; 2) Dante Alighieri, 37 puntos; 3) Escuela 17, 29 puntos; 4) Escuela 2, 28 puntos; 5) Santo Tomás "B", 22 puntos; 6) Escuela 13 "B", 21 puntos; 7) Escuela 22, 9 puntos; 8) Escuela 27 "B", 4 puntos; 9) Siglo XXI "B", 1 punto.

-Femenino: 1) Siglo XXI "B", 10 puntos; 2) San Roque "A", 9 puntos; 3) Santo Tomás, 7 puntos; 4) San Roque "B", 3 puntos; 5) Siglo XXI "A", 3 puntos; 6) Aníbal Di Francia "A", 3 puntos; 7) Aníbal Di Francia "B", 0 puntos.

PRÓXIMOS PARTIDOS. Mañana lunes, aprovechando el feriado, se programó una jornada de siete encuentros: Siglo XXI "A" vs Santo Tomás (Femenino, 17.00), Santo Tomás "A" vs Escuela 1 (Cebollitas, 17.30), Escuela 7 vs Escuela 17 (Cebollitas, 18.00), Aníbal Di Francia "A" vs Aníbal Di Francia "B" (Femenino, 18.30), Santo Tomás "B" vs Siglo XXI "B" (Baby, 19.00), Escuela 17 vs Escuela 2 (Baby, 19.40) y Escuela 27 "B" vs Escuela 22 (Baby, 20.20).

En tanto, el martes jugarán: Aníbal Di Francia vs Escuela 5 (Mosquito, 19.00), Santo Tomás "B" vs Escuela 17 (Mosquito, 19.40), Siglo XXI "B" vs San Roque "A" (Femenino, 20.20), Santo Tomás "A" vs Escuela 22 (Mosquito, 21.00) y Escuela 1 vs Santo Tomás "C" (Mosquito, 21.40).