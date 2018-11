La última jornada se disputará este domingo íntegramente en el predio de Lechuga. Los equipos San Luis y Lechuga FC necesitan de un empate para coronarse campeones de los campeonatos de A y B, respectivamente.

Con una jornada que arrancará a las 9 de la mañana y que se disputará íntegramente en el predio de Lechuga FC, hoy se definirá el Torneo "Brisa Tabera" que organiza la Liga de Veteranos de Campana. Será en el marco de la 26ª y última fecha, con todas las miradas apuntadas hacia los equipos que pueden gritar campeón: San Luis, en la Zona A, y Lechuga, en la B, sólo necesitan de un empate para festejar.

San Luis (equipo de Zárate que tiene a jugadores que se destacaron en el fútol de AFA como Víctor Malchiodi y Martín Monteagudo) está igualado en la primera posición con Deportivo San Felipe, que queda libre en esta última jornada, luego que en la fecha pasada perdieran increíblemente ambos equipos. Por eso, sumando apenas un punto en su duelo frente a Sol de América de hoy, San Luis se coronará campeón.

Por su parte, en la B ya quedaron definidos los tres ascensos: Lechuga, Kilmes FC y El Pino jugarán el próximo campeonato en la A. Por eso, sólo resta definir al campeón, una situación al que Lechuga llega con tres puntos de ventaja sobre sus dos perseguidores, por lo que con una igualdad ante Las Palmas también gritará campeón.

La programación de esta 26ª y última fecha que se disputará hoy en el predio de Lechuga es la siguiente:

-Zona A: 9 de Julio vs Naranja (9.00), Atlético Las Praderas vs Campana FC (10.00), Norte vs Tavella (11.15), Los Pumas vs El 70 (12.30), San Luis vs Sol de América (12.30) y La Esperanza PG-PP Meta Guacha. Libre: Deportivo San Felipe.

-Zona B: Leones Azules vs San Cayetano (9.00), Mega Juniors vs Amigos de Raúl (10.00), Norte vs Tavella (11.15), CASLA vs Kilmes (13.45), Lechuga vs Las Palmas (13.45), La Josefa vs El Pino (15.00) y El Defe vs El Regreso (15.00).

En tanto, el resumen que dejó la 25ª y anteúltima fecha fue el siguiente:

ZONA A

-9 de Julio 1 – Deportivo San Felipe 0. Gol: Alejandro Malaszuk (9dJ).

-Naranja 2 – Sol de América 0. Goles: Silvio Lamelza y Pablo Peral (NAR).

-Atlético Las Campanas 2 – San Luis 0. Goles: Juan Cejas (2) (ALC).

-Atlético Las Praderas 5 – Juventud Unida 1. Goles: Demetrio Molina (2), Ariel Araujo (2) y César Salguero (ALP).

-La Esperanza 2 – Campana FC 1. Goles: Fabián Gamboa (2) (LE); Miguel Núñez (CAM).

-Los Pumas 2 – Meta Guacha 0.

Libre: El 70.

POSICIONES: 1) Deportivo San Felipe y San Luis, 52 puntos; 3) Naranja, 45 puntos; 4) Atlético Las Campanas, 42 puntos; 5) Juventud Unida, 38 puntos; 6) Campana FC, 37 puntos; 7) 9 de Julio, 31 puntos; 8) El 70, 27 puntos; 9) Las Praderas, 23 puntos; 10) Los Pumas, 23 puntos; 11) La Esperanza, 20 puntos; 12) Mega Guacha, 17 puntos; 13) Sol de América, 4 puntos.

ZONA B

-Lechuga 3 – San Cayetano 0. Goles: Marcelo Benítez, Daniel López y Daniel Mancicidor (LEC).

-Kilmes FC 1 – Norte 0. Gol: Alejandro Ramírez (KIL).

-El Pino 5 – Leones 0. Goles: Ariel Díaz, Leonardo Jauregui, Rubén Ponce, Roberto Quintana y Manuel Villarreal (EP).

-El Defe 2 – Tavella 1. Goles: Lisandro Cardozo y Adrián Tejera (DEFE); Pablo Bentancourt (TAV).

-La Josefa 3 – El Regreso 0. Goles: Ariel Alfonso, Gustavo Godoy y Néstor Migueles (LJ).

-Mega Juniors 4 – Las Palmas 3. Goles: Carlos Tanelli, Christian Saffores, Fernando Durela y Ariel Aranda (MJ).

-Amigos de Raúl 2 – CASLA 2. Goles: Claudio Malvicino y Osvaldo Britos (AdR); Ariel Juárez y Martín Duart (CASLA).

POSICIONES: 1) Lechuga, 54 puntos; 2) Kilmes FC y El Pino, 51 puntos; 4) El Defe, 47 puntos; 5) La Josefa, 46 puntos; 6) Amigos de Raúl, 35 puntos; 7) Leones, 32 puntos; 8) El Regreso, 30 puntos; 9) CASLA, 29 puntos; 10) Tavella, 29 puntos; 11) San Cayetano, 29 puntos; 12) Mega Juniors, 25 puntos; 13) Las Palmas, 13 puntos; 14) Norte, 10 puntos.



COMO SAN FELIPE QUEDA LIBRE, SAN LUIS NECESITA SÓLO UN PUNTO PARA CORONARSE CAMPEÓN. EN LA FECHA PASADA PERDIERON AMBOS.



LECHUGA LLEGA A LA ÚLTIMA FECHA CON TRES PUNTOS DE VENTAJA SOBRE KILMES Y EL PINO EN LA ZONA B.