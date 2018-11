Tras la conferencia que brindó en nuestra ciudad, el entrenador Sergio Vigil dialogó con LAD sobre sus charlas, su mirada sobre el deporte argentino y el hóckey nacional y también sobre aquel equipo de Las Leonas que llevó al título mundial y al podio olímpico: "Fue una camada de jugadoras que eran mucho más que talentos de hóckey. Era una camada con un compromiso enorme".

Presentar a Sergio Vigil solamente como entrenador de hóckey sobre césped es acotar el universo que abarca "Cachito", aunque su trayectoria y sus logros como DT, especialmente de la Selección Femenina, tienten a hacerlo. Es que estuvo al frente de Las Leonas entre los años 1997 y 2004, período en el que nació esa denominación para el seleccionado y en el que Argentina ganó el Mundial 2002 y el Champions Trophy 2001; fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 (cuando apareció por primera vez el mote de Leonas) y el Champions Trophy 2002; y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y en el Champions Trophy de 2004. Posteriormente dirigió también al Seleccionado Masculino, mientras que en la actualidad conduce a la Selección Femenina de Chile y es coordinador del hóckey de River Plate.

Sin embargo, también se destaca como conferencista y de eso pueden dar fe los cientos de vecinos que el pasado jueves presenciaron la charla que brindó en el gimnasio Pascual Sgró del Club Ciudad de Campana, presentado por la Fundación OSDE, donde habló principalmente sobre el éxito, la pasión y las claves para emprender. Y la respuesta que encontró fue tan buena que, tras la charla, recibió infinidad de muestras de agradecimiento y cariño, además de otra enorme cantidad de pedidos de fotos a los que accedió con marcada emoción y sin objeciones durante largos minutos, hasta que el gimnasio quedó prácticamente vacío.

"Yo le agradezco a la vida y a la gente el poder vivir en cada charla estas situaciones de emoción y conexión con los participantes", le contó luego a La Auténtica Defensa. "Yo creo que cuando hay una conexión es que algo nos ocurre a las personas y, en este caso, a mí. Ellos me ayudan a abrir compuertas y yo me lanzo a abrir esas compuertas. Amo estos momentos. A mí me encanta la alta competencia, me encanta entrenar equipos en el día a día y eso me da mucha felicidad. Pero estos momentos me dan plenitud", agregó.

-¿Te nutrís también estos encuentros?

-Sí, porque es un aprendizaje, porque aparte de los contenidos que ya traigo de antemano para la charla, hay por lo menos un 30% de la charla que el contenido va brotando a partir de lo que ocurre con la gente, no sólo de lo que va transmitiendo con su palabra, sino también desde su corporalidad. Hay algo que se produce en las personas, en sus gestos, en las vibraciones de sus rostros, que me llevan a terrenos de profundidad que muchas veces salen por primera vez. Entonces ahí primero aprehendo y después aprendo de ellos el camino que me allanaron para ir. Y después descubro cosas que yo tenía adentro y que las pude poner en palabras. Así que para mí es un aprendizaje que no termina, porque cuando me voy de la charla me llevo un montón de nuevas preguntas que me surgen y que me generan nuevos espacios de curiosidad y de desafíos humanos para próximas charlas, ya sea en este ámbito de conferencias como frente a un equipo deportivo.

-¿Qué mirada tenés del deporte argentino y lo que genera? Y la consulta apunta, particularmente, al fenómeno que se vivió recientemente durante los Juegos Olímpicos de la Juventud que se desarrollaron en la Ciudad de Buenos Aires, donde fue masivo el acompañamiento a múltiples disciplinas.

-El deporte y el argentino tienen una unidad. Los argentinos no pueden vivir sin el deporte y el deporte no puede vivir sin los argentinos. En esa unidad que se relaciona hay un camino complejo en el que pasan muchas cosas. Ocurre pasión, ocurre obsesión, ocurre encuentro, ocurre desencuentro, ocurre sensacionalismo y también equilibrio. Pero sobre todo ocurre experiencia. El deporte expande al argentino y el argentino expande al deporte como en pocos lugares lo he visto. Creo que acá el ser deportista no es sólo de los deportistas, sino de toda la población.

-Y en lo particular, ¿cómo ves la actualidad del hóckey argentino?

-Es fantástica. Los Leones y Las Leonas están en el primer nivel mundial y olímpico, porque más allá de que en cualquier torneo internacional un equipo puede salir primero, segundo, tercero o séptimo, ambos seleccionados tienen la posibilidad de llegar en cualquier campeonato al podio. Y también está el respeto mundial que ha construido Argentina de 25 años a esta parte. Eso es impresionante. Hoy, del hóckey argentino se habla en todo el mundo y se habla muy bien.

-Y cuando se menciona a Las Leonas, teniendo en cuenta tu historia con ese equipo, el origen de esa denominación y los logros conseguidos, ¿qué te genera por dentro, qué recuerdos se te vienen a la cabeza?

-Mucho agradecimiento, mucha emoción. Yo no sería quién soy, profesionalmente, si no hubiese ocurrido la relación que tuvimos entre cuerpo técnico y jugadoras en el equipo de Las Leonas. Me han cambiado mi vida profesional y deportiva. Y mi sensación de esos años es que aprendí, aprendí, aprendí… Y viví y fui feliz.

-¿Fue una camada irrepetible aquella de Las Leonas de principios de 2000? Porque surgieron juntas jugadoras de gran calidad en diferentes posiciones, como la arquera Mariela Antoniska, la defensora Cecilia Rognoni y la delantera Soledad García, junto a ese enorme talento de Luciana Aymar.

-Y Karina Masotta, y Vanina Oneto… Creo que cada camada es única e irrepetible, pero esa camada estaba destinada a cambiar la realidad no sólo del hóckey femenino, sino del hóckey en su totalidad. Y creo que fue una camada de jugadoras que eran mucho más que talentos de hóckey. Era una camada con un compromiso enorme, que soñó con un hóckey que se juegue en todas partes del país, soñó con un hóckey masivo, de valores profundo, generoso y hasta artístico. Creo que esa camada fue irrepetible por el momento en que surgió y lo que provocó. No creo que sea irrepetible en cuanto a calidad técnica, pero va a ser muy difícil de repetir por todo lo que conjugó esa camada.