Rincón Tuerca

TURISMO CARRETERA: La máxima está visitando este fin de semana el autódromo de San Juan por otra carrera del campeonato. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa Pistas Argentinas. VICTORIA: La que obtuvo Sebastián Suarez en la categoría Kart Plus en el kartódromo de Zárate donde el popular "Oso" lo festejó con sus amigos allegados, su equipo y sponsor. Felicitaciones! CONOCER: No se descarta que José María Lopez pueda allegar a incursionar en el Turismo Nacional una categoría que "Pechito" quiere conocer desde adentro, así lo hizo saber en la última carrera del TC 2000 donde fue invitado. PRESENCIA: La no presencia de la niña en la última carrera de la categoría Rotax Bs As tuvo que ver con una cuestión de presupuestos que ya no dejan a muchos equipos estar en la alta competencia y en algunos casos en particular termina la presente temporada. TC BONAERENSE: La categoría visita el autódromo de Brandsen donde desde las 10 hs comienzan con su espectáculo. TC PISTA: La categoría hace su debut en el autódromo sanjuanino por otra carrera del presente campeonato donde desde las 11 hs mañana televisa la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". GRIETA: En la cena organizada por ex pilotos de loa categoría Alma se los pudo ver abrazado después de mucho tiempo de una grieta inesperada para su momento a dos ex dirigentes como Luis Altuna y Carlos Kibisz. El alcohol todo lo puede. REFERENTES: Allí se encontraron varios protagonistas importantes de cada década, verlos juntos a Ariel Barletta con Jorge D´Angelo marcaba todo un tiempo de alta competencia con dos referentes de Campana y Escobar. PRESENTES: Vamos pilotos locales estuvieron presentes tal los casos de Gasperini, Lopez, Pérez, Clerici, Rotondo, Errecart, entre otros marcaron lo importante que fue la categoría Alma. Ahora ya se piensa en un nuevo encuentro gastronómico. ENDURO: Esta especialidad del mundo de las motos se presenta este fin de semana en el escenario de Rojas donde llegan con todas las clases de la categoría. Desde las 10 hs comienzan con su espectáculo. LOGRAR: El representante local German Henze será parte d esta competencia del enduro donde irá por el campeonato en su especialidad con todo su equipo que preside Moyano para lograr tal galardón. CORRER: El zarateño Franco Rodriguez viene de correr otra fecha en el kartódromo argentino en la clase Master Nacional de la categoría Rotax Bs As. donde logró un sexto puesto en la final con el asesoramiento de Del Bianco lo que lo aleja de lograr el campeonato. ALMA: La categoría está visitando este fin de semana el autódromo platense por otra carrera del campeonato donde desde las 10 hs comienzan con su propuesta automovilística. CAMPEON: Luego de un año que lo tuvo como protagonista donde ganó cinco carreras y aún restando otra para cerrar la temporada el piloto local Juan Carlos Suarez obtuvo el campeonato en la clase Potenciada de la categoría Kart Plus. PRIMERO: Sin duda que "Pajarito" Suarez luego de cuatro años en el mundo de la alta competencia tras su exitoso paso por el fútbol le entregó su primer campeonato y ya confirmó que continuará el venidero año, para lucir ese Uno en los laterales. PROPONER: Continuando con Suarez su amigo Giroldi le propuso hacer algo en autos de competición y desarrollar alguna carrera a Damian Toledo como piloto invitado y el "Pájaro" aún no se definió sobre esta propuesta ofrecida. Mirá vos! ENOJO: Dicen que su enojo fue tan grande que Marcelo Trappani dejó el mundo del karting, se desprendió de todo su equipo vendiendo hasta la última tuerca y parece que sus retiro del mundo automovilistico ya es pasado en su vida. Que no cunda el pánico! FIESTA: Se viene desarrollando desde ayer por la tarde la fiesta del automóvil en nuestra ciudad cotinuando en el día de hoy con epicentro desde la plaza Eduardo Costa hasta la plaza España donde hay para todos los gustos. COMPETITIVO: El pibe Santino Panetta tienen un año muy competitivo en el mundo del karting. Ahora viene de correr en la clase Micro Max de la categoría Rotax Bs As donde clasificó décimo primero, hizo tres mangas donde arribo décimo primero, octavo y décimo cuarto para en la final llegar a la bandera a cuadros décimo tercero. PROBAR: Continuando con la dinastía Panetta el tío Federico que corrió a nivel nacional cuenta que en su momento fue a probar al kartódromo de Zárate y parece que los kilos personales le jugaron en contra y rápidamente entendió que no era el tiempo de buscar una buena performance. Como en los viejos tiempos. Mirá vos! CONTINUAR: En reciente reunión con amigos y acompañado por la grata presencia de Aracelli el piloto local dejó entrever que está todo dado para que el año próximo se continúe en los chasis del Regional donde Gastón Fernandez desea hacer otra temporada. También dicen que papá Rubén está de acuerdo. TC 2000: El autódromo de Rosario contará este fin de semana con la presencia del TC 2000 que ya va cerrando su presente campeonato. Televisa desde las 10.30 de la mañana Canal 13 a través del programa "Carburando". LLEGAR: Viene de correr en la clase Master Seniors de la categoría Rotax Bs As el piloto local Sebastián Abella que clasificó décimo primero para terminar las tres mangas, en el puesto décimo noveno y en la final llegar décimo séptimo. TEMER: Los amigos temen que ahora abocado a su trabajo de chasista Julio Moyano se muestre como lo es como guitarrista y termine todo muy mal con su cliente Leandro Cracco que le entregó el auto para tan emprendimiento. La gente que es mala y comenta. TITULO: El que volvió a repetir como el año anterior Marcelo Ferrand el oriundo de Del Viso en la categoría de karting Kart Plus con la motorización de Mauro Santucho. El "Ferretero" sigue haciendo historia en el karting. REDONDITO: Otro buen fin de semana para el zarateño Gabriel De Lucca en la categoría Rotax Bs As en la Clase Master Nacional donde clasificó primero, en la serie repitió ese puesto para lograr ganar la final cerrando un domingo redondito con la atención de "Vinagre" Cappece en el chasis. FINAL: Luego de la presentación en el kartódromo Argentino Ignacio Lopez clasificó en el puesto décimo primero para llegar en la final también décimo primero alcanzando a sumar algunos puntos en la última carrera del año para Rotax Bs As. POSIBILIDAD: El auto está para alquilar en nuestra ciudad para correr en la categoría Alma un Fiat Uno para la Clase Dos o Clase Tres. Pronto tomará estado público esta posibilidad. CAIDA: El viaje en motos con los amigos lo tuvo todo: aventura, emoción, conocimientos en el norte argentino y hasta una caída con fisura de costilla para Santiago Escudero que no quiso ser menos que Valentino Rossi y se pegó el palo de su vida. AUSENCIA: La ausencia de Juan Pablo Galliano a la alta competencia tiene que ver con un problema físico que lo milita para viajar en la Cupecita de la Clase "A" del TC Bonaerense. Ya se piensa en la próxima temporada. TIEMPO: Luego de un tiempo sin actividad se lo pudo ver girar a Adriano Zarantonello días atrás donde el regreso del "Tano" no está confirmado pero el muchacho siempre aparece a correr. El amor es mas fuerte. MANO: Si logra recuperarse de su mano podrá correr el próximo Dakar a realizarse en Perú el sureño Pablo Copetti con el cuatriciclo que cuenta con la motorización de Berta y la atención total de misma parte de Carlos Debesa. La situación no es la mejor y todo está en pañales. SALUD: Luego de un tiempo por razones de salud el representante de Lima estará una vez más en la Clase Tres de la categoría Alma donde Gastón Brown con el chasis a cargo de Juan Sbarra y la motorización de Fabián Carranza desea cerrar un buen fin de semana. GANADORES: La categoría Kart Plus viene de correr en Zárate otra carrera del campeonato donde los ganadores fueron en promocional: Jonas Gomez, Pre Juniors, Gabriel Ramallo. Juniors: Martín Córdoba. Cajeros menores: Stefano Torresse, Cajeros Mayores: Maximiliano Anselmo, Master A: Alejandro Sfreddo, Master B: Sebastian Suarez Master C: Dario Angelini y Potenciada: Juan Suarez. MUSEO: Es casi seguro que en pocos días se inaugura el museo de Juan María Traverso en mi ciudad natal Ramallo donde el "Flaco" muestra todos los autos con los cuales escribió su riquísima historia como piloto, donde aún no definió si para el público estará abierto todos los días o solamente los fines de semana. TRIUNFO: El que obtuvo en la clase Master A de la categoría Kart Plus el piloto local Alejandro Sfreddo que volvió a sumar puntos para el campeonato marcando como va creciendo el piloto carrera tras carreras. FACIL: La niña ya le hizo saber a sus padres que desea volver a correr en la categoría de karting que la llevó a realizar un manejo con futuro. El tema es que ella no sabe que no será fácil volver tras algunas cosas que sucedieron en su momento. CHARLAR: La no presentación de Mariano Alvarez en la última carrera de karting se debió que tras charlar con su motorista y de común acuerdo no se presentó para ser parte de la competencia mencionada en Zárate. MEMORIOSO: Aunque cueste creerlo el piloto de Alma no encuentra un lugar e la zona para que le quieran atender su auto ante lo poco memorioso que resultó a la hora de pagar. Como nunca chasistas y motoristas coinciden en evitar hacerle el Fiat Uno a nuestro personaje.

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: