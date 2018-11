La alimentación es un terreno muy propicio a los mitos. Estos han provocado injustificadamente, un cambio en los hábitos alimentarios de muchas personas. Hoy veremos algunos. 1. Comer fruta a la noche engorda: FALSO. La fruta aporta los mismos nutrientes y el mismo valor calórico en cualquier momento que se consuma. El azúcar de la fruta, se digiere en nuestro cuerpo para brindarnos energía. Para que este azúcar se transforme en grasa y se deposite en nuestro organismo, debe consumirse en exceso y se deben consumir más calorías de las que se gastan. 2. Mezclar frutas engorda: FALSO. Podemos consumir tranquilamente una porción de ensalada de frutas, que tendrá el mismo valor calórico que una fruta del mismo peso. (Siempre que no le agreguemos azúcar). Es decir, que la cuestión está en la porción y no en el horario en que se consuman ni como las combinemos. 3. La dieta sin gluten adelgaza: FALSO. Los productos sin gluten, o para celíacos, no contienen trigo, avena, cebada y centeno. Es decir, que están hechos a base de otras harinas, como por ejemplo de maíz o arroz, pero poseen el mismo valor calórico que la harina de trigo convencional. 4. El arroz aporta menos calorías que las harinas de trigo: FALSO. Frecuentemente escuchamos comentarios como "dejé las harinas, ahora como arroz" o "estoy comiendo pollo con arroz blanco para bajar de peso". El arroz y los productos elaborados con su harina, como por ejemplo las galletas de arroz, pertenecen al grupo de los cereales. En este grupo también se encuentra el trigo y todos sus productos derivados, como panes, galletitas, pastas y pizza. Es decir, que son diferentes tipos de cereales, pero aportan el mismo valor calórico. Por otro lado, no sería aconsejable que se eliminen por completo las harinas de la dieta, ya que aportan nutrientes necesarios para nuestro cuerpo. 5. Mezclar carnes con pastas engorda: FALSO. Lo único que engorda es comer en exceso. Se pueden consumir juntas, pero es aconsejable que exista también una porción de vegetales ocupando la mayor proporción del plato. 6. La miel aporta menos calorías que el azúcar: FALSO. Poseen diferentes orígenes, pero contienen prácticamente el mismo valor calórico. También es similar la capacidad de aumentar la glucemia en sangre. Por lo tanto, al igual que el azúcar no es un producto apto para diabéticos. En resumen, no hay alimentos buenos y malos, ni alimentos prohibidos. Al contrario, lo ideal es mantener una dieta variada ya que cada grupo de alimentos tiene su función. Ningún alimento por si solo nos hará engordar, solo debemos saber con qué frecuencia y cantidad consumirlos. Carina Genta - Lic. en Nutrición-UBA / MN: 8663 MP: 3854 NOTISerenare Güemes 705. Tel 421995 cmr.drapp.com.ar

NOTISerenare:

Seis mitos falsos sobre la alimentación

Por Lic. Carina Genta

