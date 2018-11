La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 18/nov/2018 Argentina en peligro:

Más de 7 mil muertes por año en accidentes de tránsito podrían prevenirse







En nuestro país, los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte en menores de 35 años y la tercera sobre la totalidad de los argentinos. Con uno de los índices de mortalidad más altos a nivel global - 20 personas mueren por día y 7.000 cada año -se estima que las pérdidas materiales superan los 10.000 millones de dólares anuales. En el marco del Día Mundial de Conmemoración a las Víctimas de Accidentes de Tránsito, que tiene lugar este 19 de noviembre, Valeria El Haj. Directora Médica de la organización de urgencias y emergencias médicas vittal comparte seis recomendaciones para conducir de manera segura, minimizar riesgos y reducir el actual número de 120.000 heridos por año en siniestros viales: 1. Usar siempre el cinturón de seguridad. Ni bien te subís al auto y te sentás en el asiento del conductor, en el del acompañante o en los traseros, lo primero que tenés que hacer es colocarte el cinturón de seguridad. Según estadísticas del 2017, el uso de cinturón de seguridad disminuyó un 29% respecto a 2004. Esto es muy peligroso, porque está demostrado que en un accidente, la persona que es despedida de su auto tiene cinco veces más probabilidades de morir que una que se mantiene dentro. La recomendación abarca también a las mujeres embarazadas, quienes deben llevarlo colocado sobre la región pélvica. 2. Respetar las velocidades mínimas y máximas. En la Argentina, las velocidades permitidas para automóviles son: en autopistas, 130 Km/h; en semiautopistas, 120 Km/h; en calles, 40 Km/h; y en avenidas, 60 Km/h. 3. Mantener la distancia. En los accidentes denominados "en cadena", los vehículos se encuentran a corta distancia uno del otro, no permitiéndole a sus conductores tener el tiempo necesario para frenar y evitar impactar al vehículo que lo precede. En cambio, mantener una distancia prudencial evita riesgos innecesarios y brinda tiempos acordes para realizar maniobras en caso de necesitarlo. Las sugerencias promedio son las siguientes: si tu velocidad es 90 km/h, la distancia mínima es 50 metros; si tu velocidad es 100 km/h, la distancia mínima es 55 metros; si tu velocidad es 120 km/h, la distancia mínima es 66 metros; y si tu velocidad es 130 km/h, la distancia mínima es 72 metros. 4. No utilizar el celular al conducir. El uso del teléfono móvil está totalmente prohibido. Utilizar el teléfono mientras se conduce en cualquiera de sus funciones es altamente inseguro y puede ocasionar accidentes, no sólo por la distracción que esto genera, sino porque el conductor debe tomar el volante con ambas manos. 5. Si tomaste no manejes. Es esencial conocer cuáles son los efectos que el consumo de alcohol provoca en nuestro organismo para poder tomar las precauciones necesarias, dado que su ingesta incrementa notablemente el riesgo de sufrir un incidente vial. En Argentina, la tolerancia de alcohol en sangre es de 0, 5 gramos. Se considera que a partir de esta cantidad el conductor comienza a manifestar reacciones psicomotrices que dificultan la conducción. Este límite se vuelve más estricto para la conducción de motos y ciclomotores, donde la tolerancia se disminuye a 0.2 gr/litro, y a 0 para quienes conducen transporte de carga o pasajeros. De menor a mayor, éstas son algunas de las reacciones que produce el alcohol al conducir: disminución de reflejos, falsa apreciación de las distancias, sub estimación de la velocidad, trastornos motores y euforia, aumento del tiempo de respuesta, trastorno general del comportamiento, cansancio, fatiga, pérdida de la agudeza visual, embriaguez motora. 6. Chequeo del auto. Siempre, sobre todo antes de emprender un viaje largo, es necesario comprobar el buen estado del automóvil: la presión y estado de los neumáticos, la respuesta de los frenos, el nivel de aceite, de agua y las luces.

Imagen ilustrativa.



Argentina en peligro:

Más de 7 mil muertes por año en accidentes de tránsito podrían prevenirse

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: