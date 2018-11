Breves: Deportes Locales

LIGA CAMPANENSE: 5ª Y FEMENINO Este domingo, en la cancha de Otamendi, se disputarán nuevas jornadas de los Torneos Femenino y de Quinta División que organiza la Liga Campanense de Fútbol. Por la mañana será el turno de las chicas, cuya 17ª fecha tiene la siguiente programación: Leones Azules vs Lechuga "A" (9.30), Otamendi vs Lechuga "B" (10.30), Juventud Unida (que ya se coronó campeón del certamen) vs Mega Juniors (11.30) y Defensores de La Esperana vs Desamparados (12.30). Queda libre: La Josefa. En tanto, por la 18ª fecha de Quinta División, por la tarde se enfrentarán: Mega Juniors B vs Leones Azules, La Josefa vs Atlético Las Praderas, Lechuga vs El Junior, Deportivo San Felipe vs Desamparados y Otamendi vs Real San Jacinto. Queda libre: Defensores de La Esperanza. BÁSQUET CCC: ADIÓS INVICTO Por la 10ª y última fecha de la Zona B del Torneo Clausura de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), Ciudad de Campana perdió 66-57 frente a Náutico Zárate y de esa manera sufrió su primera derrota del certamen. El máximo anotador del Tricolor fue el pivot juvenil Agustín Hernández, autor de 26 puntos; mientras que Joaquín Aguilar, otro juvenil, acompañó con 15 unidades (tres triples). El CCC, que igualmente ya tenía asegurada la primera posición de la Zona B y, por ende, el pase a los Cuartos de Final, cerrará su participación en la fase regular mañana lunes, cuando desde las 19 horas reciba la visita a Honor y Patria de Capilla del Señor por el partido que quedó pendiente de la novena fecha. Después será tiempo de los playoffs en busca de un lugar en el Final Four que definirá al campeón. BOAT CLUB: FINAL FOUR U17 Este domingo 18 de noviembre, en el Campana Boat Club, se disputará el Final Four del Nivel B de la categoría U17 del torneo organizado por la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). A las 10 de la mañana se enfrentará el CBC vs Ingeniero Raver de Los Cardales, mientras que a las 11.30 lo hará Honor y Patria de Capilla del Señor vs Universidad de Luján. A las 14.15 se jugará por el tercer puesto y a partir de las 16.00 se disputará la final.

Breves: Deportes Locales

