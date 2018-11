La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 18/nov/2018 Breves: Fútbol







BOCA VENCIÓ A PATRONATO: con un tanto de Cristian Espinoza (foto) a los 36 minutos del segundo tiempo.- JUEGA SAN LORENZO: San Lorenzo de Almagro recibirá a Atlético Tucumán para disputar un encuentro pendiente.- COPA ARGENTINA; SEMIFINAL: Rosario Central y Temperley se enfrentarán esta tarde.- PRIMERA B METRO: se puso en marcha la 16ª fecha con seis encuentros.- PRIMERA C: La 16ª fecha de esta categoría comenzó ayer.- JUEGA SAN LORENZO Esta tarde, desde las 17.10 horas, San Lorenzo de Almagro recibirá a Atlético Tucumán para disputar un encuentro pendiente de la 7ª fecha de la Superliga. En tanto, desde las 19.20, Defensa y Justicia y Estudiantes de La Plata completarán los 64 minutos que restan del partido que igualaban 1-1 por la sexta fecha y que debió ser suspendido por tormenta eléctrica. COPA ARGENTINA: SEMIFINAL En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Rosario Central y Temperley se enfrentarán esta tarde desde las 17.10 horas por la primera semifinal de la Copa Argentina. El vencedor de este duelo jugará la final frente al ganador de River Plate vs Gimnasia (LP), encuentro que se disputará el miércoles 28 de noviembre en Mar del Plata. PRIMERA B METRO Ayer se puso en marcha la 16ª fecha con seis encuentros: UAI Urquiza 0-1 All Boys; Atlanta 3-1 J.J. Urquiza; Flandria 2-1 Fénix; Deportivo Riestra 1-1 Almirante Brown; Tristán Suárez 1-1 Colegiales; y Talleres (RE) 0-0 Comunicaciones. Con estos resultados, All Boys y Atlanta (28) quedaron a dos puntos del líder Estudiantes (30), que mañana lunes jugará como local frente a San Telmo. En esa misma jornada también se medirán: Barracas Central vs San Miguel y Deportivo Español vs Defensores Unidos. En tanto, hoy domingo desde las 19 horas se enfrentarán Acassuso y Sacachispas. PRIMERA C La 16ª fecha de esta categoría comenzó ayer con seis encuentros: Central Córdoba (R) 0-0 Sportivo Barracas; Berazategui 0-0 Luján; Excursionistas 1-1 Dock Sud; Leandro N. Alem 1-0 Argentino de Quilmes; Sportivo Italiano 1-1 Deportivo Armenio; y Midland 2-0 San Martín (B). La programación continuará con Ituzaingó vs Deportivo Merlo (domingo 17.00), Victoriano Arenas vs Lamadrid (domingo 17.00), Cañuelas vs Laferrere (lunes 17.00) y El Porvenir vs Villa San Carlos (martes 17.00). El líder es Deportivo Armenio con 31 puntos y sus perseguidores más cercanos son Dock Sud (30), Alem (27) y Sportivo Italiano (26). BOCA VENCIÓ A PATRONATO: Con un tanto de Cristian Espinoza (foto) a los 36 minutos del segundo tiempo, Boca Juniors derrotó ayer 1-0 como local a Patronato de Paraná en un encuentro adelantado de la 13ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF). Igualmente, en La Bombonera, todas las miradas estuvieron puestas en el arquero Esteban Andrada, el volante Fernando Gago y el delantero Carlos Tevez, entre otros jugadores que podrían estar en la consideración del DT Guillermo Barros Schelotto para ser titulares en el partido revancha de la final de Copa Libertadores frente a River Plate el próximo sábado 24 en el Monumental. En cuanto a la Superliga, con este triunfo, el Xeneize escaló hasta el sexto puesto y con 21 unidades quedó a ocho puntos de distancia del líder Racing Club.



