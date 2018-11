La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 18/nov/2018 Breves: Polideportivas







TC; POLE PARA MATÍAS ROSSI: en Villicum, provincia de San Juan, Rossi se convirtió en el poleman definitivo.- OTRA DERROTA PUMA: el Seleccionado Argentino de Rugby perdió ayer por 28 a 13 frente a Francia.- DJOKOVIC VS ZVEREV: el serbio Novak Djokovic alcanzó la final del Torneo de Maestros en Londres.- CHALLENGER DE BUENOS AIRES: el argentino Pedro Cachín se clasificó a la final del Challenger que se disputa en Buenos Aires.- GOLF; BENÍTEZ AL FRENTE: el mexicano extendió su margen como líder del 113º Abierto de la República Argentina.- OTRA DERROTA PUMA En su segundo encuentro de la gira europea de noviembre, el Seleccionado Argentino de Rugby perdió ayer por 28 a 13 frente a Francia en Lille y sumaron su segunda caída consecutiva luego de haber perdido el pasado fin de semana frente a Irlanda (que ayer derrotó a Nueva Zelanda). Ante los galos, Los Pumas comenzaron de gran manera por el try de Ramiro Moyano, pero al término de la primera mitad perdían 11-10. En el complemento, luego de pasar al frente con un penal de Nicolás Sánchez, los dirigidos por Mario Ledesma empezaron a ceder ante un equipo francés que dominó el scrum y el contacto y que aprovechó los errores y los penales que concedieron los argentinos. Esta gira europea de Los Pumas tendrá como próximo desafío el partido frente a Escocia que se disputará el sábado 24 en Edimburgo. Luego se cerrará el 1º de noviembre frente a Barbarians en Twickenham. DJOKOVIC VS ZVEREV El serbio Novak Djokovic alcanzó ayer la final del Torneo de Maestros que se está disputando en Londres luego de vencer por 6-2 y 6-2 al sudafricano Kevin Anderson. En el encuentro decisivo, el número 1 del mundo chocará frente al alemán Alexander Zverev, que en la otra semifinal dejó en el camino al suizo Roger Federer tras imponerse por 7-5 y 7-6. CHALLENGER DE BUENOS AIRES El argentino Pedro Cachín se clasificó a la final del Challenger que se está disputando en Buenos Aires luego de superar ayer por 6-3 y 7-6 al búlgaro Dimitar Kuzmanov. Su rival por el título será el español Pablo Andujar (2º preclasificado), quien ayer venció en semifinales al otro argentino que quedaba en carrera, Federico Coria, por 7-6 y 7-5. GOLF: BENÍTEZ AL FRENTE El mexicano Isidro Benítez extendió su margen como líder del 113º Abierto de la República Argentina al cerrar el sábado con una ronda de 67 golpes y quedar 16 bajo par. Su escolta es el estadounidense Harry Higgs (-11), quien ayer firmó una tarjeta de 70 impactos en el Pilará Golf Club. Los mejores argentinos son Ricardo González y Gastón Bertinotti (-9), quienes igualan la sexta ubicación con el estadounidense Austin Smotherman. TC: POLE PARA MATÍAS ROSSI En el flamante circuito de Villicum, en la provincia de San Juan, Matías Rossi (Ford) se convirtió ayer en el poleman definitivo de la 14ª y anteúltima fecha de la temporada del Turismo Carretera. De esta manera, el piloto de Del Viso, escolta de Agustín Canapino en la Copa de Oro, largará al frente de la primera serie de hoy, mientras que Facundo Ardusso (Torino) y Juan Pablo Gianini (Ford) encabezarán las dos siguientes. Las series, pautadas cada una a cinco vueltas, comenzarán a las 9 de la mañana, mientras que la final (a 25 giros o un máximo de 50 minutos) se iniciará a las 13.10 horas.



