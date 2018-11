La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 21/nov/2018 Alarma en la calle Sivori







Hubo un principio de incendio en un departamento sobre el taller de chapa y pintura de la familia Rodríguez. El SAME asistió a uno de los protagonistas, quien se intoxicó por el humo inhalado. Ayer al mediodía tuvo lugar un principio de incendio en un departamento que se encuentra sobre el taller de chapa y pintura de la familia Rodríguez, sobre Sívori y Belgrano, frente al corralón de ABSA. Según testimonios de vecinos del lugar, el incendio se habría ocasionado luego que se instalara una cocina a gas, la cual quedó encendida a modo de prueba mientras los propietarios del lugar bajaron al taller desde donde empezaron a sentir un fuerte olor a quemado. Una vez en el lugar, se habrían encontrado con las cortinas de la cocina encendidas, y también parte de la alacena. Al tiempo que daban aviso a Bomberos Voluntarios, muñidos de los extintores reglamentarios del taller lograron extinguir las llamas, pero uno de los protagonistas debió ser atendido por el SAME a causa del humo inhalado. Arribaron al lugar los móviles 36 y 47 de Bomberos, a cargo del Mayor Lauque, quienes terminaron de asegurar el lugar. También intervino Defensa Civil, Policía, y Personal de Tránsito como apoyo en el operativo.

Todo sucedió en el primer piso. El SAME asistió a uno de los protagonistas del episodio.





#Dato incendio de cocina en un departamento en Sívori y Belgrano. La ambulancia de SAME trasladó a un hombre al hospital por inhalación de humo. Bomberos móvil 36 y 47 accedieron al primer piso para terminar de extinguir. Comando Zona 4, Defensa Civil, Tránsito. pic.twitter.com/1OEy8iEExW — (@dantrila) 21 de noviembre de 2018

Alarma en la calle Sivori

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: